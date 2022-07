‘Un verano para todas’: España lanza campaña de positivismo corporal en la playa

Entornointeligente.com /

(CNN) — El gobierno español lanzó una campaña de verano animando a las mujeres de todas las formas y tamaños a ir a la playa.

«El verano también es nuestro. Disfrútalo como, donde y con quien tú quieras», tuiteó este miércoles el Ministerio de Igualdad . «Hoy brindamos por un verano para todas, sin estereotipos y sin violencia estética contra nuestros cuerpos».

El cartel presenta a cinco mujeres en una playa de arena junto al mar. En la campaña se presentan bañistas de diferentes edades y etnias. La imagen incluye a una mujer en topless que se ha sometido a una mastectomía, una mujer negra con un bikini amarillo sentada en la arena y una mujer blanca de figura más completa con un gran tatuaje en el brazo.

Camila Cabello reflexiona en Instagram acerca de las críticas que recibe sobre su cuerpo y cómo le afectan a su salud mental «El @InstMujeres lanza #ElVeranoEsNuestro. Cuerpos diversos, libres de estereotipos de género, ocupando todos los espacios. El verano también nos pertenece. Libres, iguales y diversas», tuiteó el miércoles la directora del Instituto de la Mujer en España, Antonia Morillas.

«Todos los cuerpos son cuerpos de playa», dijo Ione Belarra, ministra de derechos sociales. «Nuestros cuerpos son para ser cuidados, respetados y disfrutados».

La campaña provocó una reacción mixta, con el político de izquierda Cayo Lara llamándola «el colmo del absurdo». Lara dijo en un tuit que el cartel pretende «crear un problema donde no existe».

Sin embargo, la política Ángela Rodríguez Pam dijo que los hombres que creen que las mujeres no necesitan la aprobación del ministerio para ir a la playa han perdido el objetivo de la campaña.

«Señores diciendo que las gordas ya podíamos ir a la playa sin permiso de Igualdad», tuiteó la subsecretaria de Igualdad. «Claro que vamos pero asumiendo odio por enseñar un cuerpo que no es normativo. Lo que reivindicamos es que todos los cuerpos están bien».

¿Una nueva era? Las marcas han enfrentado críticas anteriormente por promocionar ideales de belleza que sugieren que las mujeres deberían aspirar a estar «listas para la playa» para el verano.

En 2015, Protein World lanzó vallas publicitarias en la ciudad de Nueva York anunciando un suplemento dietético, con una foto de una mujer delgada en bikini acompañada del eslogan: » ¿Está tu cuerpo listo para la playa? «.

El cuerpo humano suele verse a través del lente masculino. Treinta fotógrafas presentan una visión diferente La campaña de la empresa de nutrición física ya había suscitado controversia en Gran Bretaña. En ese momento, más de 71.000 personas firmaron una petición para eliminarlo. La Autoridad de Normas de Publicidad del país finalmente prohibió el anuncio, citando «preocupaciones sobre una variedad de afirmaciones sobre la salud y la pérdida de peso».

Actualmente, las empresas se esfuerzan por ser más inclusivas con sus diseños de trajes de baño.

La marca Chromat, con sede en Nueva York, ha liderado el camino con diseños experimentales y campañas que presentan diversos modelos, al mismo tiempo que ofrece colecciones vibrantes con mujeres trans y personas no binarias en mente. De manera similar, Victory Adaptive es una marca con sede en EE.UU. que crea trajes de baño para niños con discapacidades, produciendo estilos con cierres laterales de velcro y aberturas para sondas de alimentación.

La fundadora de Chromat, Becca McCharen-Tran, dijo que el surgimiento de marcas inclusivas señala un «cambio más grande» en toda la industria.

«Ya no nos avergonzamos de eso, y no tenemos que ocultarlo», le dijo a CNN a principios de este me s. «Estamos llegando al lugar de cubrirnos por completo si eso es lo que quieres, o estar en tanga si eso es lo que quieres, y todo lo demás. Son solo diferentes opciones para que todos se presenten a la fiesta».

Jacqui Palumbo contribuyó con el reporte

