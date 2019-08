Un tsunami artificial en la piscina de un parque acuático dejó 44 heridos [VIDEO]

Entornointeligente.com /

La gigantesca ola artificial levantó a los bañistas, aproximadamente 3 metros y causó decenas de heridos. | Fuente: Twitter: @1984to1776 Mira también Le falló el filtro en vivo: Usuarios descubren la verdadera identidad de una “influencer adolescente” Momentos de terror vivieron cientos de personas que se divertían en la piscina de un parque acuático en Longjing, China . La máquina de olas artificiales se rompió y provocó un tsunami que dejó al menos 44 heridos .

El parque de atracciones acuáticas Yulong Shuiyan , cerca a la frontera con Corea del Norte y las autoridades locales informaron que el “incidente fue causado por un corte de energía que dañó los equipos electrónicos en la sala de control de la piscina”.

Un video filmado por un testigo muestra el preciso momento en el que gigantesca ola arrasa con todas las personas que se encontraban en la piscina y las levanta aproximadamente tres metros.

Algunos de los heridos terminaron con fracturas , según informó South China Morning Post . El parque permaneció cerrado por un día mientras se realizaron las pericias para determinar las responsabilidades.

Water world Tsunami injuring many in Yanbian, Manchuria. The operator got drunk and turned the wave magnitude to maximum level. pic.twitter.com/PjKTBelPRA

— Augustus Manchurius Borealis (@1984to1776) July 30, 2019

