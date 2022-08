Un toro irrumpió en un banco de Israel y sembró el pánico

Entornointeligente.com /

Los empleados de un banco en Israel tuvieron que hacer todo lo posible el lunes para capturar a un toro que se había introducido en una sucursal, cerca de Tel Aviv.

El incidente tuvo lugar en una oficina del banco Leumi, situado en la zona industrial de Lod , en las afueras de Tel Aviv.

Un toro que se había escapado de su cercado, no lejos del banco, corrió por el aparcamiento del establecimiento antes de entrar en él, señaló la página de información Israel Hayom al difundir las imágenes del incidente.

תיעוד: שור שהשתחרר מבעליו נכנס הבוקר לסניף בנק לאומי בלוד. בעליו, תושב העיר, אותר, הגיע למקום וקשר אותו. אין נפגעים @hadasgrinberg pic.twitter.com/l1cp22yBmk

— כאן חדשות (@kann_news) August 22, 2022 Su irrupción provocó el pánico entre los empleados y los clientes, según la misma fuente.

Tras haberlo perseguido, varias personas consiguieron capturarlo con una cuerda y conducirlo hacia la salida, según el video.

No bull market

A bull rampages through the offices of Bank Leumi in Lod, before being subdued with a tranquilizer gun

No injuries were reported

📷 @MeirLayosh pic.twitter.com/5QLoKw47pe

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 22, 2022 Una portavoz del banco Leumi confirmó el incidente a AFP y aseguró que el animal no había herido a nadie ni causado daños.

El toro fue recuperado por su dueño.

