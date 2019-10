“Un tanque por un huevo”: El incongruente trueque para adquirir gasolina en Venezuela (Video)

Entornointeligente.com /

En esta imagen del 13 de octubre de 2019, un dependiente llena garrafas de plástico con gasolina en Chivacoa, Venezuela. La gasolina es tan barata que los dependientes no saben el precio y a algunos conductores sin dinero se les permite irse sin pagar. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Un reportaje especial de Noticias Caracol evidenció la incongruencia detrás del precio de la gasolina en Venezuela, en referencia a la vulnerabilidad de cualquier otro producto ante la hiperinflación. A tal punto, que los conductores cancelan el llenado del tanque de su vehículo con cualquier módico trueque, hasta un huevo basta.

En la Venezuela azotada por la crisis energética y humanitaria causada por el chavismo, puntualmente por la corrupción en Pdvsa, se ha dado pie a escenarios absolutamente improbables en cualquier otro lugar del mundo.

El administrador de una estación de servicio calcula que con tan solo un huevo podría comprarse el contenido de dos mil gandolas de combustible, equivalentes a 2 devaluados bolívares.

En contraposición, otros enseres son expuestos en diversos comercios en dólares, debido a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda nacional y la imposibilidad de usarla como una referencia estable.

