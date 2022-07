Un sujeto de 23 años apuñaló a una pareja en Los Testigos (Fotos)

Entornointeligente.com /

En horas de la mañana de este sábado 09 de julio, un sujeto de 23 año apuñaló a su pareja mientras dormía, en Los Testigos .

Los padres estaban en contra de la relación que el sujeto tenía con su hija de 14 años.

El @danielven911nuevaesparta atendió de emergencia y el traslado desde la marina del Venetur hasta el @hlo_ivss.

La pareja tuvo graves heridas por arma blanca en todo el cuerpo, sobremanera en espalda y cuello.

Artículos Relacionados Denuncian intoxicación con «burunganda» en alrededores de…

Reporte Confidencial Jul 9, 2022 Escultura del Gran Cacique Guaicaipuro, en la Francisco…

Reporte Confidencial Jul 9, 2022 Están siendo estabilizados en el Hospital. El sujeto está detenido en el archipiélago.

Con información de Bajo La Luna.

View this post on Instagram A post shared by BajoLaLupa | Red de Información (@bajolalupainfo)

Un sujeto de 23 años apuñaló a una pareja en Los Testigos Lee también: Funcionario del CICPC muere en calabozo del DGCIM

Nueva Esparta es uno de los veintitrés estados que, junto con el Distrito Capital y las Dependencias Federales, forman la República de Venezuela.

Es un archipiélago formado por tres islasː Margarita, Coche y Cubagua. En teoría, es el único estado insular de Venezuela.

Isla de Margarita es parte de Venezuela y se ubica en el mar Caribe, a unos 40 km al norte del continente.

Es un destino vacacional popular que incluye 2 penínsulas conectadas por la arena y los manglares del parque nacional Laguna de La Restinga.

La mayor parte de la gente vive o se aloja en la península oriental, donde están las ciudades de Pampatar, Porlamar y La Asunción

LINK ORIGINAL: Reporte Confidencial

Entornointeligente.com