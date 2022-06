Un sobreviviente del tiroteo de Texas casi sufre un ataque al corazón

Entornointeligente.com /

Una niña de 11 años que sobrevivió al tiroteo en una escuela de Texas ha sido hospitalizada tras estar a punto de sufrir un ataque al corazón mientras visitaba el monumento a su mejor amiga, que fue una de las 21 personas que murieron en la masacre.

Illiana Treviño perdió a su mejor amiga, Amerie Jo Garza, durante el tiroteo masivo del mes pasado en la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas.

Creo que es sólo de un corazón roto que tenemos que trabajar en la curación», dijo la madre de Iliana, Jessica, a la revista People.

El ritmo cardíaco de Illiana se disparó la semana pasada cuando fue a colocar flores y un oso de peluche en el monumento a Amerie, su mejor amiga que la protegía de los matones.

Su madre llevó a la niña de 11 años al hospital, donde los médicos le dijeron que Illiana había estado a punto de sufrir un infarto. La niña, que no tenía problemas médicos previos, ha permanecido en el hospital desde entonces.

Todo la partió por la mitad, y siente el temor de que la vuelvan a acosar», declaró su madre a la revista.

Mientras que Illiana sobrevivió a la masacre, que se cobró la vida de 19 de sus compañeros de clase y de sus dos profesores, Amerie recibió un disparo mortal mientras intentaba llamar al 911, dijo su abuela Berlinda Arreola.

Cuando la alumna de cuarto grado vio la cara de su mejor amiga en las noticias, confirmando su muerte, ‘sólo empezó a gritar y a llorar’, según su madre.

Le dije: «Lo siento, cariño. Hay gente fea en el mundo».

El martes pasado, la madre y la hija fueron a visitar el memorial de Amerie en el centro de Uvalde. Sin embargo, después, Illiana alertó a su madre de que no se sentía bien, y que nunca se había sentido así.

Su madre la llevó al hospital, donde los médicos le dijeron que Illiana iba a sufrir un paro cardíaco.

Su ritmo cardíaco se disparó porque no podía soportar el trauma… todo el trauma y el dolor», dijo su madre.

Illiana fue trasladada posteriormente a un hospital de San Antonio, donde permanece más de una semana después. Según su madre, los médicos han dicho que muestra signos de trastorno de estrés postraumático y estrés agudo por el trauma que sufrió.

La niña de cuarto grado sigue en el hospital, donde se le está controlando el corazón. También sigue dudando en volver a la escuela, en parte porque su amiga no estará allí para protegerla de los matones.

Amerie la hizo sentir segura y la hizo sentir bien para ir a la escuela», dijo su madre.

La madre de Illiana añadió: «Los padres de Amerie han hecho un trabajo increíble criando a un amor tan hermoso. Es muy triste cómo funcionan las cosas en la vida, porque no es justo. Realmente no es justo que ninguno de estos niños haya perdido la vida, pero a mí me rompe más porque sé lo mucho que esta niña hizo por mi hijo’.

