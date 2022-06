Un robot de la NASA realizó un «inesperado» hallazgo en Marte que causa preocupación

Entornointeligente.com /

El Rover Perseverance de la NASA en Marte encontró desechos por primera vez desde su llegada al Planeta Rojo en febrero de 2021, a dos kilómetros de donde se produjo su aterrizaje. El hallazgo se produjo el pasado martes.

«Mi equipo detectó algo inesperado», señaló la cuenta oficial del Perseverance en Twitter. «Se trata de un pedazo de manta térmica», revela a continuación y añade: «Creemos que pudo haberse desprendido durante mi etapa de descenso, que se llevó a cabo con un jet pack, hace un años atrás, en 2021″.

Debajo de la declaración puede verse la imagen del trozo de manta —que tiene como función aislar al robot de las altas temperaturas— entre dos piedras. Luego de explicar qué era y de qué se trataba, el perfil administrado por la NASA admite que «es una sorpresa poder encontrar este tipo de material rondando por ahí».

«El lugar donde aterricé es situado a no más de 2 kilómetros de la posición donde fue encontrado el desecho espacial», sostiene y deja abierta la incógnita: «¿Esta pieza llegó hasta este lugar poco después de mi aterrizaje o fue arrastrada por el viento?».

A través de un último posteo, Perseverance brinda mayores precisiones relacionados con la manta térmica descubierta: «Parte del equipo JPL (Laboratorio de Propulsión a Chorro) me envolvió en mantas térmicas. Piensan como modistas. Trabajan con máquinas de coser y otras herramientas para unir estos materiales únicos».

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022 Dos hallazgos en un año

No fue el primer hallazgo de este tipo en 2022. El primero de ellos tuvo lugar el pasado mes de abril, cuando el robot de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio compartió una imagen de la superficie del Planeta Rojo, tomada con la cámara MastCam-Z.

Rápidamente, los internautas dieron cuenta de que en la fotografía había una pedazo de paracaídas. Si bien la NASA no terminó de confirmar de qué se trataba y cómo llegó allí, se presupone que es otro de los materiales que se desprendió del robot durante su llegada al planeta.

El Rover Perseverance captó los restos de un paracaídas el pasado 6 de abril en la superficie de Marte. Foto: LA NACIÓN (GDA) Tan solo un mes después, otra foto volvió a provocar revuelo y generar debate en redes sociales. En este caso particular, el vehículo explorador Curiosity divulgó un fotograma de lo que parecía ser una «puerta» dentro de Marte . La NASA identificó la imagen como parte de la serie «Sol 3466″.

«Es una toma muy, muy, muy ampliada de una pequeña grieta en una roca», le explicó la NASA a BBC Mundo. Junto a ello, precisó que «las fracturas del terreno pueden formar ese tipo de grietas de manera natural. En este caso, una fractura vertical se cruza con los estratos o capas hasta formar ese tipo de cortes».

La «puerta» de Marte. Foto: NASA/GDA LA NACION En esa línea, Neil Hodgson, un geólogo británico que estudió las formaciones del terreno marciano, sostuvo que si bien es una «imagen curiosa», no es misteriosa. «En resumen, me parece una erosión natural «, sintetizó al igual que lo hizo la agencia espacial y cerró: «No es del todo raro de ver».

