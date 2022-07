Un robot de ajedrez le rompe un dedo a un niño de siete años (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Un robot enseñado a jugar al ajedrez rompió la figura de un niño de siete años durante una partida en Moscú.

La partida de ajedrez tuvo lugar la semana pasada, según la Federación de Ajedrez de Moscú, Sergey Lazarev, y un vídeo compartido en las redes sociales muestra cómo el robot aparentemente confunde el dedo del niño con una pieza de ajedrez.

En las imágenes de las cámaras de seguridad, publicadas inicialmente la semana pasada en la plataforma Telegram, se puede ver a dos adultos que se apresuran a ayudar al niño antes de que sea liberado.

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen

There is no violence in chess, they said.

Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H

— 🆁🆄🆂🆂🅸🅰🅽 🅼🅰🆁🅺🅴🆃 (@russian_market) July 21, 2022