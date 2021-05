Un rapero posó sobre un vehículo policial durante el asalto al Capitolio, usó la foto en su álbum y ahora enfrenta cargos federales

El artista alega que ingresó a la sede del Congreso estadounidense únicamente para captar imágenes de la arquitectura del edificio.

Un rapero estadounidense ha sido acusado de varios cargos federales por haber ingresado ilegalmente al Capitolio de Washington en enero pasado, cuando la sede del Congreso estadounidense fue asaltada por seguidores del entonces presidente Donald Trump, informa el diario The Washington Post.

Aquel día, Antionne DeShaun Brodnax , conocido por su nombre artístico ‘Bugzie the Don’, posó para una foto sentado sobre un vehículo blindado de la Policía, estacionado frente al Capitolio. Después el artista utilizó esa imagen para la confección de la portada de su nuevo álbum de rap.

Brodnax fue arrestado en marzo, poco después del lanzamiento de dicho álbum, y admitió que había entrado al Congreso simplemente para captar imágenes de la arquitectura del edificio, pero que no ingresó a ninguna oficina ni sustrajo ningún documento. Sin embargo, la semana pasada la Fiscalía del Distrito de Columbia le acusó de cuatro cargos federales , que incluyen ingreso ilegal y alteración del orden público, por lo que este jueves deberá comparecer ante un tribunal.

‘Bugzie the Don’ se encuentra entre las más de 400 personas que enfrentan cargos en relación con el asalto al Capitolio . Por su parte, su abogado ha interpuesto una apelación para tratar de impedir que los investigadores federales obtengan acceso a las cuentas de las redes sociales de Brodnax, en busca de más evidencias sobre su participación en esos incidentes. La defensa del artista alega que esa medida viola sus derechos constitucionales .

