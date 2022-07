Un profesor de Texas pide la «cura» de la homosexualidad para evitar un brote de viruela del mono

Entornointeligente.com /

La Universidad de Texas en Dallas (UTD) está investigando al profesor de informática Timothy Farage después de que publicara un tuit en el que sugería que una «cura» de la homosexualidad podría ayudar a prevenir la propagación de la viruela del mono y otras enfermedades.

El viernes pasado, Farage publicó un tuit, ahora borrado, que incluía un enlace a una noticia en la que se señalaba que la mayoría de los casos de viruela del mono en la ciudad de Nueva York se daban entre hombres homosexuales y bisexuales. Escribió: «¿Podemos al menos intentar encontrar una cura para la homosexualidad, especialmente entre los hombres? Los hombres homosexuales practican sexo anal, lo que puede provocar diversas enfermedades».

Farage, un hombre de 71 años que ha enseñado en la UTD durante 20 años, defendió su comentario a The Mercury, el periódico dirigido por los estudiantes de la UTD, afirmando que no es «odioso ni intolerante ni homófobo ni racista». Dijo que respeta los nombres y pronombres de los estudiantes transgénero, y que no comparte sus opiniones personales sobre la homosexualidad en su clase.

«No creo que el sexo homosexual consentido sea un pecado», escribió. «No he dicho ni una sola palabra sobre que los homosexuales sean malas personas. Tengo amigos homosexuales igual que tú». Dijo que conocía a tres de cuatro personas homosexuales que no querían serlo.

«Si alguien no quiere serlo, ¿por qué no tratar de encontrar una manera de ayudarle a hacerlo?», dijo, según The Dallas Morning News. «Mi comentario fue para tratar de ser útil y compasivo…. Nunca dije una palabra contra los homosexuales o los transexuales ni nada».

Sin embargo, también dijo: «Creo que [la homosexualidad] es un trastorno médico. Hay que investigar más sobre [las posibles curas de la homosexualidad]». «Y añadió: «Los homosexuales masculinos tienen una mayor incidencia de enfermedades de transmisión sexual. Y no pueden tener sus propios hijos biológicos».

Sus opiniones sobre la homosexualidad se alinean con las organizaciones antigay que se han referido a la homosexualidad como una amenaza para la salud pública. Puntos de vista similares ven la identidad LGBTQ como algo que puede ser «curado» por la llamada terapia de conversión. Las mayores organizaciones médicas y de salud mental de Estados Unidos y del mundo han repudiado la terapia de conversión por considerarla una forma de tortura mental dañina, ineficaz y pseudocientífica.

Farage es un asesor de posgrado que imparte secciones de matemáticas discretas y teoría de autómatas para estudiantes universitarios. Desde entonces, Farage ha eliminado su cuenta de Twitter.

Tras las numerosas quejas de los estudiantes, la UTD emitió un comunicado el 16 de julio en el que calificaba los comentarios del profesor de «comprensiblemente molestos», señalando que sus opiniones no representan la «cultura o el clima de inclusión y respeto» de la universidad.

Stephanie Adams, decana de la Facultad de Ingeniería e Informática de la UTD, dijo que estaba «personalmente horrorizada» por los comentarios de Farage, calificándolos de «oposición directa a mis opiniones personales» y a la visión de su facultad. Adams también señaló que la escuela ofrecerá varias secciones de las clases de Farage en otoño para que los estudiantes puedan optar por no tenerlo como profesor.

La UTD Rainbow Coalition, una organización que representa a seis grupos diferentes del campus, emitió una declaración el 17 de julio en la que pedía a la universidad que tomara «medidas sustantivas inmediatas» contra Farage.

«Farage tiene un largo y bien documentado historial de hostilidad en temas LGBTQ+», dice la declaración de la coalición. «Las cuentas personales de Farage en las redes sociales contienen un contenido mucho, mucho, mucho más ofensivo… Decenas de estudiantes han hecho declaraciones en línea verificando que las creencias de Farage crean un ambiente incómodo en el aula».

«Ser LGBTQ+ no es un ‘trastorno médico’, y los estudiantes LGBTQ+ no necesitan ser ‘curados'», continúa el comunicado de la coalición. «No responsabilizar a un profesor por tales declaraciones es inaceptable. Limitarse a desautorizar las acciones de Farage hace que nuestro campus sea menos seguro».

El 17 de julio, el Centro de Asesoramiento Estudiantil de la UTD emitió un comunicado en el que reconocía el «importante daño y perjuicio» causado por los comentarios del profesor.

En un comunicado del 18 de julio, la UTD dijo que estaba investigando las afirmaciones hechas contra Farage, pero se negó a hacer más comentarios. El 20 de julio, el Centro de Género Galarstein del campus celebró un «Espacio del abrazo» para debatir los sentimientos de los estudiantes LGBTQ en el campus.

La viruela del mono se transmite por contacto piel con piel, por exposición respiratoria prolongada (como los besos) y de las personas embarazadas a sus fetos. No es una enfermedad de transmisión sexual ni es exclusiva de los hombres homosexuales.

Se cree que el brote actual comenzó en dos fiestas gay en Europa. A partir de ahí, se ha mantenido predominantemente entre las redes sociales y sexuales de hombres homosexuales, según declaró al New York Times Gregg Gonsalves, profesor asociado de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Yale y activista de la salud mundial.

Los defensores de la salud han advertido que no se debe etiquetar la viruela del mono como una «enfermedad gay» porque se desinforma a la gente sobre quién puede contraerla y se desanima a otros a buscar ayuda médica por miedo a ser estigmatizados como personas queer.

