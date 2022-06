Un presidente cada vez peor de guaidiota aumenta sus excretadas

Entornointeligente.com /

No le quitaré ni puntos ni comas a la noticia que transcribo y da material para esta opinión, la misma solo puede ser aceptada por niños que estén aprendiendo a leer, a quienes sus padres o representantes en ejercicio de tarea, les pidan leerle tal información para oírles la práctica de hijos o nietos, porque en el momento de hacerlo los adultos no encuentren los lentes, pidiéndole el favor a sus chipilines y de esa forma ayudar nosotros los hombres en particular a las madres o abuelas.

El fondo de esta información se inscribe en las majaderías borricas hechas para embaucar por parte de verdaderos cretinos, Joe Biden conversó vía telefónica con el opositor ultraderechista venezolano autojuramentado presidente en una calle caraqueña, desaparecido casi total de entrevistas y noticias. En la desastrosa e inamistosa «cumbre», Mr. Biden expresó su apoyo a las negociaciones venezolanas como el mejor camino a la restauración pacífica de instituciones democráticas, elecciones justas y libres, respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos, como si eso no existiera en Venezuela.

No podía faltar la guaidiotada respuesta del mencionado jefe de estado de nada, que expresó y vuelvo al texto de la noticia, «reafirmó la importancia de calibrar permanentemente una presión multilateral internacional liderada por EEUU para una salida negociada a la crisis que derive en elecciones libres, justas y verificables», llamada telefónica de 17 minutos mientras Biden volaba a participar en la cita hemisférica, informaron fuentes del entorno de Guaidó, en los esfuerzos de la derecha que hoy cambia abandonando las estupideces usadas por dirigentes opositores cuando Maduro los invitó a dialogar con la mediación internacional.

Retiro la noticia textual y comento para la opinión ácida, que la diplomacia gringa cada vez más onerosa a su pueblo, a través del Secretario General Anthony Blinken hizo contacto con el Cardenal Pietro Parolín y entre otras cosas incluyó posibles negociaciones entre el Gobierno Bolivariano y la Plataforma Unitaria para la Unidad, es decir la PUPU por sus siglas, calificada por el estadounidense Blinken «camino para resolver la crisis». Los USA reafirman su disposición a calibrar la política de sanciones impuestas a Venezuela, pero condicionando el avance de negociaciones según los intereses capitalistas entre ambas partes.

En forma meridiana se aprecia la enrevesada política capitalista salvaje perdida en el espacio de las realidades, por una parte el imperio nos sanciona ilegalmente, mientras procura negociar con poderes influyentes, El Vaticano y otros derechistas poderes tienen gente que se frota las manos pensando en ser socios enchufados en cargos de importancia oficial, o en empresas privadas, si derrocan a Maduro, no toman en cuenta que Venezuela y su socialismo bolivariano jamás volverán al redil piti gringo de sus rodeos vaqueros, o enlazando por las redes a quienes apoyen sus bastardías para sojuzgarnos.

