Un poco de todo anotado en mi libro de apuntes

Entornointeligente.com / En este espacio he criticado a ‘El Cacique’ Mario Pérez, DG de Pandeportes, al igual que al SDG Alberto Guerra, por sus desaciertos, pero también he reconocido algunos de sus aciertos, de rechazar algunos actos del Megalómano y Mitómano del Olímpismo Panameño, Camilo Amado, que después de usar junto a su nombre el segundo apellido, Varela, ya lo borró. Tienen una última oportunidad de dejar su cargo de DG y SDG de Pandeportes, por la puerta del decoro, y convocar cuanto antes, a una reunión del Consejo Nacional de la Actividad Física el Dep. y la Recreación, organismo superior de Pandeportes, extendiendo una invitación a Hermes Ortega, (padre), el que más conoce de proceso electoral en Pandeportes, para que reitere que es ilegal el nombramiento de una ‘Comisión Tripartita en la Fede-Gimnasia, cuando en las elecciones convocadas y supervisadas por dicha Institución, fue elegido Jaime Pérez, nuevo Pres. de la Fede- Gimnasia, en reemplazo de Teresita Medrano de Amado.

Por allí está circulando una información por las redes, ojalá sea un ‘Fake News’, que la Sra. Judy de Pérez, esposa de Jaime Pérez, recibió una llamada de un teléfono fijo, donde se amenaza de muerte a su hijo, por medio de un chat, donde hace mención al hecho que fue denunciado ante el Ministerio Público de San Miguelito. Mientras esto ocurre, la Fede-Gimnasia que está entre los deportes que más apoyo económico ha recibido de Pandeportes, y es un secreto la cuantía de ‘SO’ del COI, y de Panam- Sports, no tiene atletas de nivel para el 49° ‘CM’ de Gimnasia Artística, del 4 al 13 de Oct. 2019, en Stuttgart, (Ale). Menos para el 37° ‘CM de Gimnasia Rítmica, del 16-22 de Sep. 2019, en Bakú, Azerballan, y para el 34° ‘CM’ de Trampolín que no se práctica, del 28 Nov al 1º de Dic. 2019. Ustedes lectores son testigos de las críticas ferras del Jefe del COP, ‘Madurito’ Amado que los políticos son los culpables de todo lo que pasa en el deporte, y no deben ocupar cargos en la dirección del deporte, en especial en Pandeportes. El candidato presidencial del ‘CD’ Rómulo Roux, cayó en la trama de Madurito Amado, y en su participación en la entrevista a los presidenciables por el Diario Metro Libre dijo: ‘La política va a estar fuera del deporte y el deporte estará en manos de los deportistas’. Nito Cortizo del PRD, no mordió ese anzuelo.

Pues bien, un nota de Mónika Boloboski, fechada el 11 de abril 2019, que en su momento si así lo desea Estela Riley, SG del COP, la puede demandar ante los Tribunales de Justicia, porque como empleada administrativa, y incondicional de su jefe, Camilo Madurito Amado, es subalterna de la Secretaria General del COP, Estela Riley. La nota de Boloboski. Asunto. Conversatorio con Candidatos presidenciales, martes 16 y jueves 18 de mayo, claro, en su Galera en los Llanos de Curundú, cita a los presidentes de Fed. y Organizaciones deportivas, desde luego sin dejar por fuera a los Atletas, dirigidos por Diego Castillo, con ‘0′ credibilidad, y principios éticos que no le importa en lo absoluto la Recomendación 17 de la Agenda Olímpica 2020. ‘Honrar a los Atletas honestos’. Según los Estatutos del COP, y también por los señalamientos del COI, y todos las organizaciones dep. regionales, el cargo de Sec. General es el 2º en mando. ¿Habrá invitada a Riley como ‘Sec. General del COP, o como Pres. de la Federación de Judo?. Allí todos harán el papel de ‘mártir’, culpando al DG de Pandeportes, Mario Pérez, y al Contralor General del país, Federico Humbert de todo, cuando por Informes Económicos con deficiencias de los 18° Juegos Odesur de Cochabamba, 2018, y los 23° JCC, Barranquilla, 2018, no pueden manejar fondos. Los Presidenciales, si asisten, deben estar acompañados de personas que conocen las reglas del Deporte Olímpico. Hay miembros de la ‘JD’ del COP, y cito a Jorge Aued, que fue botado de la Fepafut, sino que usurpó la jefatura del Balón-mano, y sospecho que será botado pronto por el Consejo de Pandeportes, porque las elecciones ‘brujas’ no fue convocada, por el Pres. Ricardo Turner. Pregunten de la denuncia de la SG, Estela Riley, de la ‘JD’ del COP que teniendo una cuenta bancaria el COP, en complicidad abrieron otra. Además, tiene una Cuenta pidiendo contribución en efectivo como el atleta Héctor Cención, y no se sabe a qué cuenta va. La última nota. La FPN en el 2018 el valor de las evaluativas para los nadadores de Panamá era de 12 a 15 USD$ para el 2019, la aumentó el mandamás de la FPN a $25.00. Para federarse, cada atleta pagaba $10.00 por año, ahora se paga $20.00, si no los tienes no compites. No hay piscina para entrenar, la de Albrook, cuesta $1.25 por atleta. ¿A dónde va esta plata? El 18 ‘CM’ de Dep. Acuáticos, será del 12 al 28 de julio 2019, en Gwangju, Corea del Sur, y la natación del 21al 28. Se sabe que el Pres. Franz Wever, dicho de por él no puede salir del país. Tomen nota de esto.

