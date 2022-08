Un perturbador clip de Ariana Grande en Nickelodeon desata indignación

Entornointeligente.com /

Unas imágenes reaparecidas muestran a la cantante Ariana Grande siendo «sexualizada» como actriz adolescente en la serie de Nickelodeon Victorious.

Grande interpretó al personaje Cat Valentine en la serie infantil de 2010 a 2013. Los clips compartidos en línea revelan cómo la estrella, ahora de 29 años, fue sexualizada, según las personas que lo comparten.

En un clip publicado en Twitter que ha sido visto 3,4 millones de veces, la cantante realizaba actos como meterse los dedos en la garganta, meterse los dedos de los pies en la boca y echarse agua por toda la cara y el pecho mientras estaba tumbada boca abajo.

everyone keeps bringing ariana grande for stan drama against jennette and idk why. let’s not forget, ariana is a victim herself from the creepiness of dan schneider. this is why she doesn’t talk about the role of cat valentine anymore. they sexualized and infantilized her. pic.twitter.com/72MrdW2j33

— khalia. | FLOnomenal stan ☀️ (@VERONASFILMS) August 11, 2022