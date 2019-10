Un pedacito de China en Quevedo

BARRIO. Los quevedeños se encuentran en la expectativa de conocer el barrio chino. BARRIO. Los quevedeños se encuentran en la expectativa de conocer el barrio chino. La ilusión de tener un barrio chino en Quevedo con la finalidad de impulsar el turismo, viene desde el año 2013, cuando el alcalde John Salcedo Cantos, en su primer periodo, firmó un convenio con la colonia china para crear la ‘Chinatown’. Pese a las intenciones de aquella época para facilitar incluso el terreno donde se colocaría este pedacito del asiático país, han pasado seis años y esa ilusión sigue siendo ilusión.

Desarrollo

A la ciudad de Quevedo se la conoce por la gran cantidad de ciudadanos asiáticos que residen en ella y sus empresas. Tanto así, que los turistas creen que el plato típico de la ciudad es el conocido chaulafán que venden en los numerosos chifas. Ante esto, se conoce que la concejala Paola Baratau ha pregonado desde su campaña electoral revivir este proyecto para generar más turismo y empleo en el cantón. Se han visto fotografías donde la funcionaria ha tenido reuniones con embajadores de China residentes en las grandes ciudades. El ciudadano Miguel Morales considera que la propuesta de un barrio chino es buena, ya que a decir él, sería trasmitir la cultura de otro país al Ecuador y no sólo a la ciudad. “Vivir, compartir las experiencias de otros lados es bueno, eso le gusta a la gente”, expresó. Con eso coincide Jean Mendoza, estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), aunque el joven ve más allá de la creación de un barrio, sino que examina la posibilidad de crear una institución educativa y compartir el idioma una vez que estén constituidos. “Tener de alguna forma un intercambio de idiomas para poder entendernos y ser más allegados sería excelente, así que es una gran idea siempre que se afiancen relaciones y no vivamos separados”, expresó. Mientras que Galo Vera manifiesta que la idea es “maravillosa”, ya que sería un ‘boom’ el tener otro “mundo” en la ciudad. “Todos sabemos que las ferreterías y los chifas son de propietarios chinos, y es bueno conocer otra cultura porque ellos tienen casas diferentes y costumbres diferentes”, argumentó el ciudadano.

Ideas

El director de coordinación de Cooperación Internacional del Municipio de Quevedo y miembro de la colonia china, Wenke Zeng, indicó que está en proyecto la creación de un barrio chino para la ciudad. “Este convenio será firmado con una provincia de China cuando viaje a ese país asiático”, dijo. Indicó además que la idea es que los ciudadanos asiáticos pongan locales comerciales en ese lugar como fábricas, ferias, restaurantes, supermercados, ferreterías, industrias alimenticias, entre otros almacenes de diferentes variedades. “Usted no va a desear un viaje a China, aquí va a tener lo mismo, va a hacer como si estuviera allá”, manifestó Zeng. No obstante, añade que aún no tienen definido el lugar de su ubicación, pero en previas conversaciones se han nombrado algunas alternativas como cerca al anillo vial o por el malecón Eloy Alfaro. “Que se convierta en un centro de atractivo turístico nacional e incluso internacional”, expresó.

Más reacciones

El ciudadano asiático Raygin Chong Qui, también le parece interesante la idea, ya que según él, Quevedo se ha convertido en una ciudad que atrae a los inversionistas extranjeros, entre ellos los de origen Oriental. “Los chinos se han asentado y han formado una comunidad en la ciudad, donde han establecido negocios de diferentes segmentos. Su fuerza laboral, ha conllevado a generar empleo y riqueza, impuestos y hasta productos de exportación”, indicó Chong. Manifestó que cristalizar el proyecto de un barrio chino en la ciudad, constituye un tributo a la comunidad asiática trabajadora, además de enaltecer la ciudad con su fina arquitectura, constituiría una zona turística concurrida. “Lindo lugar para ir a almorzar o cenar, en sus variados restaurantes de comida china, thai, japonesa o peruana, que se formaría en ese lugar”, indicó el hombre. Chong también resaltó la relación de Quevedo con China. “Es que allí donde los visitantes podrán encontrar un pequeño trozo de China”, finalizó. (EHL)

