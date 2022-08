Un nuevo reglamento técnico regirá la F1 en 2023

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El presidente de la Federación Internacional del Automóvil, Mohammed ben Sulayem, confirmó que su organismo tenía listo el nuevo reglamento técnico que se aplicará a partir del 2023 en la Formula 1 , esto en medida a los múltiples inconvenientes que han tenido los equipos este año con el denominado «porpoising».

Having discussed the porpoising issue with all 20 @F1 drivers & 10 team principals, I’m happy to confirm that we will be submitting updated 2023 Technical Regulations to the WMSC this week to address this, in addition to the measures already taken for the remainder of this season

— Mohammed Ben Sulayem (@Ben_Sulayem) August 8, 2022 Mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, el directivo emiratí dio a conocer la noticia y, al mismo tiempo, comunicó que la propuesta sería enviada al Consejo Mundial de Automovilismo (WMSC por sus siglas en inglés) para este la apruebe y pueda entrar en vigencia.

«Habiendo discutido el tema del porpoising con los 20 pilotos y 10 directores de equipo, me complace confirmar que esta semana enviaremos las Regulaciones Técnicas 2023 actualizadas al WMSC para abordar esto, además de las medidas ya tomadas para el resto de esta temporada» escribió en dicha red social.

El porpoising es el movimiento estilo marsopeo o cabalgata que hacen los actuales vehículos (los de la nueva generación) de la máxima categoría del automovilismo cuando llegan a altas velocidades, el cual hace aparentar que los pilotos están sobre un caballo de carreras y no sobre un auto como tal.

Esto significó un gran problema para todos los equipos desde el arranque de la presente temporada, pues además de poner el riesgo la salud física de los conductores también les impedía a estos dominar completamente el auto al momento de doblar en las curvas, por lo que el rendimiento tampoco era el más optimo.

Dicho esto, diversas escuderias lograron reducir al mínimo la cantidad de rebote que sufrían a lo largo de los Grandes Premios, principalmente Red Bull y Ferrari que son los que pelean por el campeonato, pero una vez que la categoría llegó a Bakú, Azerbaiyán, el circuito con la recta más larga del presente calendario, este inconveniente se intensificó enormemente y quedó evidenciado cuando el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, no pudo bajarse fácilmente de su W13 debido al dolor de espalda que le producía estar en ese constante salto.

Allí fue cuando la FIA decidió tomar cartas en el asunto, sobre todo teniendo la presión de Mercedes para que las actuales normativas fueran revisadas y cambiadas, por lo que llegaron a proponer cambiar las reglas a mitad de temporada 2022.

El resto de equipos que conforman el paddock de la Formula 1 no estaban de acuerdo, pues ellos sí tenían un método relativamente efectivo con el cual controlar el porpoising , lo que llevó a la organización presidida por Sulayem a establecer desde Canadá un método para conocer el nivel de rebote de cada monoplaza y establecer un límite máximo a través de las oscilaciones aerodinámica, el cual se aplicará en Spa, Bélgica, cuando todos regresen de las vacaciones de verano.

La principal especificación que destaca en el reglamento que sustituiría al actual para la siguiente zafra, aparece que la altura del suelo de los vehículos sería máximo de 15 mm, el cual es un punto medio en las negociaciones entre ambas partes, pues la FIA quería llevarlo hasta 25mm, mientras que los equipos no querían superar los 10mm.

