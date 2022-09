Un nuevo libro revela que Donald Trump juró quedarse en la Casa Blanca

Entornointeligente.com /

El expresidente Donald Trump dijo en repetidas ocasiones a sus ayudantes en los días posteriores a su derrota en las elecciones de 2020 que se quedaría en la Casa Blanca en lugar de dejar que el presidente entrante Joe Biden se hiciera cargo, según un informe proporcionado a CNN de un próximo libro de la periodista del New York Times Maggie Haberman.

«Simplemente no me voy a ir», dijo Trump a un asesor, según Haberman.

«Nunca nos vamos a ir», dijo Trump a otro. «¿Cómo puedes irte cuando has ganado unas elecciones?».

La insistencia de Trump en que no se iría de la Casa Blanca, de la que no se había informado anteriormente, añade nuevos detalles al caótico periodo postelectoral en el que la negativa de Trump a aceptar su derrota y los numerosos esfuerzos por anular el resultado electoral condujeron al ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos por parte de alborotadores pro-Trump.

El libro de Haberman, «Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America», sale a la venta el 4 de octubre.

Las revelaciones del libro se producen mientras los investigadores de la Cámara de Representantes y del Departamento de Justicia investigan la negativa de Trump a ceder el poder tras las elecciones de 2020. El comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el 6 de enero está planeando más audiencias y un informe final este otoño, mientras que los investigadores federales han notificado recientemente a varios ex ayudantes de Trump con citaciones.

Haberman, analista política de CNN, ha cubierto a Trump para el New York Times desde su campaña presidencial de 2016. Sus historias la convirtieron en un blanco frecuente del vitriolo de Donald Trump en Twitter.

Haberman escribe que, inmediatamente después de las elecciones del 3 de noviembre, Trump pareció reconocer que había perdido ante Biden. Pidió a sus asesores que le dijeran qué había fallado. Consoló a un asesor diciéndole: «Lo hicimos lo mejor que pudimos». Trump dijo a los asesores de prensa de menor rango: «Pensé que lo teníamos», aparentemente casi avergonzado por el resultado, según Haberman.

Pero en algún momento, el estado de ánimo de Donald Trump cambió, escribe Haberman, y comunicó abruptamente a los asesores que no tenía intención de abandonar la Casa Blanca a finales de enero de 2021 para que Biden se instalara en ella.

Incluso se le escuchó preguntar a la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel: «¿Por qué debería irme si me la han robado?».

La promesa de Trump de que se negaría a desalojar la Casa Blanca no tenía precedentes históricos, escribe Haberman, y su declaración dejó a los ayudantes sin saber qué podría hacer a continuación. El paralelo más cercano podría haber sido Mary Todd Lincoln, que permaneció en la Casa Blanca durante casi un mes después de que su marido, el presidente Abraham Lincoln, fuera asesinado, señaló el autor.

Públicamente, Donald Trump desestimó las preguntas sobre si dejaría el cargo. El 26 de noviembre de 2020, un periodista le preguntó si dejaría la Casa Blanca si el Colegio Electoral votaba por Biden. «Ciertamente lo haré, y usted lo sabe», dijo Trump en respuesta, mientras seguía difundiendo mentiras sobre el robo de las elecciones.

Haberman, un reportero afincado en Nueva York desde hace mucho tiempo y que ha trabajado para los dos periódicos sensacionalistas de la ciudad, escribe que el periodo postelectoral de Trump recordaba a sus intentos de salir de una situación financiera desesperada tres décadas antes, en los que trató de mantener todas las opciones abiertas durante todo el tiempo que pudo.

Pero Trump no pudo decidir qué camino seguir tras su derrota en 2020. Haberman escribe que interrogó a casi todo el mundo sobre qué opciones le llevarían al éxito -incluido el aparcacoches que trajo Coca-Cola Light cuando Trump pulsó un botón rojo en su escritorio del Despacho Oval.

La información proporcionada a CNN del próximo libro también revela nuevos detalles sobre lo que los que rodean a Trump estaban haciendo después de una pérdida electoral que se negó a aceptar. El yerno de Trump, Jared Kushner, era reacio a enfrentarse a Trump por la pérdida, según Haberman.

Cuando animó a un grupo de ayudantes a ir a la Casa Blanca a informar al entonces presidente, le preguntaron a Kushner por qué no se unía él mismo a ellos. El yerno de Donald Trump lo comparó con una escena de lecho de muerte, escribe Haberman.

«El cura viene después», dijo Kushner.

