Un nuevo bloque histórico popular requiere la patria de inmediato. En el año 93 y gracias a los comandantes, a un grupo de militares y algunos civiles rebeldes del 4 de febrero del 92 con un discurso muy astuto, Rafael Caldera logra desde las bases un bloque histórico popular llamado «El Chiripero», que lo llevó a hacerse del poder, pero para luego seguir en más de lo mismo y sin cambio alguno en la nación. Capitalismo y corrupción siguieron imperando. Sin embargo, Chávez desde que salió de Yare, comenzó una gira nacional para despertar al pueblo de la gran mentira neoliberal subyugada al capitalismo. En aquel entonces pocas personas votaban por la izquierda y la tradición era el apoyo para los partidos cuartorepublicanos tradicionales, siendo los más relevantes AD y Copei. Chávez con un discurso esperanzador y anticorrupción en contra de las cúpulas podridas pactadas del puntofijismo, logró despertar y sembrar en las bases de las masas populares la esperanza y el amor patrio que lo llevó al triunfo en el 98 con una victoria popular aplastante y con una gran mayoría de venezolanos que tradicionalmente votaban por los partidos de derecha y del pacto, pero que poco a poco se despolitizaron gracias a las malas políticas económicas y a la corrupción implantada que los decepcionó de sus líderes. Hoy más que nunca debemos reeditar esos bloques históricos populares contra las cúpulas podridas cuartarepublicanasque regresaron, se reeditaron, luego del triunfo de Caldera y más reciente por la partida del comandante Chávez. Estos bloques históricos en su momento obviaron sentimientos partidistas y sus ideologías. Priorizaron un solo objetivo y se concentraron en conformar una sola ruta para vencer a la podredumbre que negociaba, se enriquecía y vendía a la patria a los intereses de las transnacionales del capital, al FMI con una corrupción extrema y relevante.. La gran mayoría de un país la conforman sus bases, gente honesta y noble que quiere trabajar para ganar un salario digno y que no son culpables de los errores garrafales de las dirigencias. Desean gobernantes que no mientan, que no obtengan riquezas súbitas y que trabajen según el cargo que le asignaron sin distingos partidistas. Es por ello lo imperativo de un nuevo bloque histórico que aprenda de los errores del pasado para que no se vuelvan a cometer y realmente se pueda avanzar hacia una patria digna llena de valores éticos y morales, en donde el libre pensamiento y el debate de altura, nos lleve a alcanzar proyectos, hechos y realidades, que sean en beneficio de las grandes mayorías, no de cofradías y en donde la corrupción, mal histórico de todos los procesos de los pueblos del mundo que buscan salir adelante, sea reducida a su máxima expresión. A la tercera es la vencida. La Alternativa Popular para salir de esta gran mentira, es un nuevo bloque histórico desde la bases del pueblo donde los pseudo líderes y aparentes adversarios de las cúpulas podridas que pactan entre si, no tengan cabida alguna. O nos unimos o nos jodimos. No sigamos permitiendo un bloqueo para los pendejos, mientras las élites cupulares en todos sus niveles, se dan la dulce vida y el pueblo trabajador pasa el hambre hereje..

LINK ORIGINAL: Aporrea

