Un ángel en el camino- Así ayudaron al joven venezolano que perdió la memoria en Honduras en su meta de llegar a EEUU (+Fotos)

Por su parte, el caso del emigrante venezolano, Jheison Huertado Limpio , de 22 años de edad, ha logrado conmocionar al pueblo de Honduras, ya que su salud mental está mal y lo dejó varado en el municipio de Trojes tras soñar con llegar a los Estados Unidos. Según se pudo conocer, él vive en situación de calle y logra comer gracias a la caridad de los «trojeños» , quienes lo llevaron a un centro de salud para que pueda ser atendido.

Ahora bien, en cuanto a porqué perdió la memoria, allegados a Jheison explicaron que se tomó un té de floricunda con marihuana con la intención de dejar de lado lo que estaba viviendo, y esta bebida lo dejó en estado de demencia y delirios.

Fue el periodista Brayan Vásquez quien en una entrevista telefónica narró : «he tomado el caso casi personal, no podemos ser indiferentes ante el dolor de los demás, le damos no para que Dios me dé, sino porque Dios ya me ha dado mucho y por ello estamos agradecidos, eso me enseñó mi padre».

«Les pido una disculpa si mi hijo ha hecho algo indebido, él no sabe lo que hace, por favor no lo vayan a lastimar, la pobreza lo llevó a él a salir de Venezuela, pero nunca creímos que esto le pasaría», comentó su mamá.

Acotó sollozando que ‘’el papá está haciendo los trámites para salir de aquí y viajar a Honduras para traerlo a casa, por favor no lo lastimen, ayúdenme para que lo atiendan» .

Gracias a la ayuda de l a Alcaldía Municipal de Trojes , personal del Centro Integral de Salud, Cruz Roja y del mismo comunicador Brayan Vásquez , el criollo ahora se encuentra en el Hospital Psiquitátrico Mario Mendoza, de la ciudad de Tegucigalpa, para ser tratado.

