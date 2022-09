Un muerto y nueve desaparecidos al estrellarse un hidroavión en Seattle

Entornointeligente.com /

La avioneta monomotor que partió de Friday Harbor, en el estado de Washington, se dirigía a la ciudad de Renton, y apenas estuvo 19 minutos en el aire antes de estrellarse, informaron las autoridades

Al estrellarse una avioneta una persona murió el domingo (04.09.2022) frente al estado de Washington, donde los equipos de rescate buscan a otras nueve personas, informó la Guardia Costera de Estados Unidos.

El hidroavión volaba desde Friday Harbor, en las islas San Juan, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, hasta el aeropuerto internacional de Seattle Tacoma, cuando se estrelló cerca del estrecho de Puget, al norte de su destino.

«Los funcionarios del centro de mando del sector estrecho de Puget de la Guardia Costera recibieron un informe a las 15H11 (22H11 GMT) de que un hidroavión se había estrellado con nueve adultos y un niño a bordo», dijo la Guardia Costera en un comunicado el domingo.

#Correction ※ The Coast Guard is searching for 10 persons associated with the crash (9 Adults and 1 child). Additionally, the plane was bound for Renton.

«Una persona fallecida fue recuperada por los equipos en el lugar. Nueve personas siguen desaparecidas», señala el comunicado, añadiendo que la causa del accidente sigue sin determinar. Flight Radar 24, un sitio web de seguimiento de vuelos, dijo que la última vez que registró un DHC-3 Otter de De Havilland Canada -un avión monomotor de hélice- de 55 años de edad en la zona fue a las 15H08 locales a 30.5 metros de altitud.

El aparato había partido de Friday Harbor, en el estado de Washington, y se dirigía a la ciudad de Renton, en ese mismo estado, y apenas estuvo 19 minutos en el aire antes de estrellarse en la bahía de Mutiny por motivos que todavía se desconocen.

La Guardia Costera indicó en un principio en Twitter que iban a bordo nueve personas y después envió una corrección para apuntar que en este suceso hay implicadas diez.

Las autoridades locales establecieron un perímetro de seguridad en el lugar de los hechos, al que se desplazaron diversos equipos de emergencias.

El diario local The Seattle Times precisó que el cuerpo recuperado es de una mujer y señaló que en el momento del choque el cielo estaba nublado, con una visibilidad de unas diez millas (unos 16 kilómetros).

La medio local de noticias Fox 13 dijo que un trabajador contactado por teléfono confirmó que el avión es propiedad de Northwest Seaplanes en Renton y agregó que múltiples agencias se encontraban en la escena del accidente para buscar a los desaparecidos.

