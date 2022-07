Un muerto en choque de vehículo contra portón de Arsenal de la Armada

Entornointeligente.com /

A las 10:00 estaba prevista la salida de un vuelo desde el Silvio Pettirossi con destino a Saõ Paulo pero, antes del despegue, los pasajeros sufrieron un gran susto puesto que sintieron una brusca frenada y la nave retornó a su punto de partida. El titular de Aeropuertos de la Dirección de Aeronáutica Civil detalló que acaba de recibir la información de que un buitre impactó contra el parabrisas del avión.

«No hay daños a simple vista, pero van a verificar la parte mecanica y luego de que se dé el ok, sale el vuelo», indicó en contacto con ABC Cardinal. Cubilla agregó que se deben revisar las alas de las turbinas pero, aparentemente, la nave estaría en condiciones de volver a partir.

No se cuenta con cetrería En otro momento, Cubilla confirmó que el aeropuerto internacional no cuenta con un programa de cetrería para realizar el control de la presencia de aves dentro de la pista. «Tenemos otros medios de mitigación, como control de natalidad, estruendos y algunas trampas (…) Hace mucho no tenemos impactos de este tipo», detalló.

En otro momento, admitió que el país tiene constante migración de aves y este tipo de incidentes pueden ser más constantes, por lo cual se comprometió a elevar el pedido de análisis a los técnicos encargados del área para determinar la factibilidad de que vuelva la cetrería.

