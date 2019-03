| un muerto DURANTE reclamO DE atención Usuarios de Senadis se quejan del servicio

Entornointeligente.com / SAN LORENZO (Antonia Delvalle C., corresponsal). Madres de pacientes, así como los mismos usuarios, lamentan el retroceso en que se encuentra la Secretaría Nacional para Personas con Discapacidad (Senadis). Aseguran que falta el 90% de medicamentos e insumos, así como más especialistas. En reclamo a esta situación, el miércoles, de manera repentina, cayó al suelo el no vidente Guido Aponte, quien finalmente falleció de un infarto agudo del miocardio mientras estaba protestando. Otro punto denunciado es el maltrato que reciben de parte de algunos médicos y de funcionarios, que pareciera les están haciendo un favor en atenderles, sin tener en cuenta que ya de por sí es una odisea llegar al local, ubicado entre la ruta Mcal. Estigarribia y la avenida Mcal. López. Incluso con muletas y sillas de ruedas algunos deben hacer el traslado, debiendo tomar dos ómnibus para llegar allí. Sollozando, Gloria Gaona apenas pudo contar que una neuróloga de nombre Romina González no quiso atender a su hijo paralítico de 16 años, pese a que les cuesta mucho llegar desde Itá. “Escuché que la doctora le dijo a la secretaria: ‘Ya no voy a atender, porque dije hasta ocho pacientes. A mí no me importa que vengan de la China, aparte que Itá no es el interior”, acotó, por su parte, Noelia Rodríguez. Además, Rodríguez denunció que el trato que reciben es humillante. Dijo que hasta los legajos se pierden, y solo reclamando al director pueden ubicar. “Acá hay mucha gente mediocre que dan pésima atención, tratan mal, y faltan más profesionales como neurólogos y otorrino para niños”, dijo. Al respecto el ministro de la Senadis, César Martínez, afirmó que no hay faltantes de los medicamentos controlados. Para casos más delicados están cubiertos a través de la farmacia externa. Los medicamentos cuya provisión se encuentran con algunas demoras son los no controlados y se entregan de acuerdo a prioridades. Agregó que están abiertos a recibir denuncias concretas por casos de maltrato.LINK ORIGINAL: Abc

