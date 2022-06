Un muerto durante protestas en Ecuador (video sensible)

Entornointeligente.com /

Las violentas protestas contra la política económica del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, han paralizado la capital del país y otras regiones, pero el gobierno rechazó el miércoles sus condiciones de diálogo.

Quito sufre escasez de alimentos y combustible tras 10 días de manifestaciones en las que los manifestantes se han enfrentado en ocasiones a la policía. Después de que los funcionarios rechazaran las condiciones para las negociaciones, el gobierno de Estados Unidos emitió un aviso en el que instaba a los viajeros a reconsiderar su visita al país debido a los «disturbios civiles y la delincuencia».

Las manifestaciones, lideradas principalmente por la organización indígena Conaie, comenzaron el 14 de junio para exigir la reducción de los precios de la gasolina en 45 centavos por galón hasta los 2,10 dólares, el control de los precios de los productos agrícolas y un mayor presupuesto para la educación. Las protestas comenzaron con bloqueos pacíficos de carreteras, pero los niveles de violencia han aumentado en algunas partes del país, incluida la capital, Quito, lo que ha llevado al ex banquero conservador Lasso a decretar el estado de excepción en seis provincias.

El líder indígena Leónidas Iza exigió el martes -entre otras cosas- que el gobierno elimine el decreto de excepción y retire la presencia militar y policial en torno a los lugares donde se han concentrado los manifestantes en Quito.

Pero el ministro de Gobierno dijo el miércoles que el Gobierno no podía levantar el estado de excepción porque dejaría «a la capital indefensa».

«No es el momento de poner más condiciones, no es el momento de exigir mayores demandas, es el momento de sentarse a dialogar, estamos en el décimo día de huelga», dijo Francisco Jiménez a una cadena de televisión. «Y no podemos seguir esperando, la capital no puede seguir esperando, el país no puede seguir esperando».

Las protestas -de mayor duración y envergadura que las marchas por los precios de los combustibles en octubre del año pasado- están poniendo a prueba la capacidad de Lasso para reactivar la economía del país y poner en marcha el empleo.

Lasso tiene una relación adversa con la Asamblea Nacional, donde los legisladores han bloqueado sus propuestas, y ha luchado por contener la creciente violencia que atribuye a las bandas de narcotraficantes.

Manifestantes armados con pistolas, lanzas ancestrales y explosivos se enfrentaron con soldados en la ciudad de Puyo, en la provincia de Pastaza, el martes por la noche, dijo el ministro del Interior, Patricio Carrillo.

Los manifestantes quemaron una estación de policía y patrullas, intentaron saquear un banco y atacaron a civiles, dijo Carrillo a los periodistas, atribuyendo los incidentes a grupos radicales.

«No podemos garantizar la seguridad pública en Puyo en este momento: han quemado toda la infraestructura policial y la entrada a la ciudad está sitiada», dijo.

Líderes de comunidades indígenas amazónicas dijeron en un comunicado que rechazaban el vandalismo en Puyo y acusaron a las fuerzas de seguridad de empeorar la violencia en la ciudad.

Un manifestante murió en medio de los incidentes y seis policías resultaron gravemente heridos, mientras que 18 están desaparecidos, según el gobierno.

El manifestante murió tras ser golpeado en la cabeza por un bote de gas lacrimógeno de la policía, según grupos de derechos humanos.

