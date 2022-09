Un método permite predecir el resultado de los tratamientos para la depresión

Entornointeligente.com /

Se estima que la depresión afecta a más de 300 millones de personas cada año en todo el mundo. Con este dato en mente, es lógico que exista un interés creciente en buscar maneras de monitorizar de manera continua la salud mental de cada persona.

Según un artículo publicado en el medio especializado Proceedings of the ACM on Interactive Mobile Wearable and Ubiquitous Technologies por investigadores de la Universidad Washington de St. Louis (EE UU) y de la Universidad de Illinois Chicago (EE UU), la clave para lograr esto podría estar en los wearables , dispositivos electrónicos tales como los smartwatches.

Dispositivos electrónicos para medir marcadores Los wearables, dicen los autores, son un método eficaz para medir marcadores tales como los niveles de actividad de una persona, su sueño o su frecuencia cardíaca. Empleando esta clase de datos, estos investigadores lograron predecir el resultado de los tratamientos para la depresión en una serie de individuos que participaron en un ensayo clínico aleatorizado.

