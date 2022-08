«Un mes me activan el cupo y al otro no»

Entornointeligente.com /

Cada vez es más irregular la asignación de combustible DORIANA BORREGO

El uso de los 120 litros subsidiados que son otorgados dentro de la plataforma Patria se ha convertido en una rutina para quienes deben surtir su vehículo de combustible semanalmente, no obstante, muchas personas han indicado que la renovación mensual de este beneficio no funciona constantemente.

«Se supone que te puedes planificar en base a los 120 litros, veo cuánto me rinden y de ahí saco la cuenta de que días me voy a surtir y cuando debo invertir en gasolina a tasa internacional, pero ahora es incierto, hay veces en me dejan sin nada, me toca resolver por mi cuenta» explicó Vicente Durán, propietario de un vehículo particular.

Destacó que el lapso de tiempo a esperar para obtener este beneficio es muy variable, puesto que «a veces son hasta tres meses sin recibir una respuesta, ni un litro del subsidio que se supone que nos deberían dar, me veo obligado a pagar más del doble a precio internacional o dejar el carro en paro».

Conductores han denunciado que la verificación requerida para optar por el servicio les ha sido retirada sin aviso previo ni motivo alguno, limitando cada vez más sus capacidades de movilización en cuanto al transporte se refiere.

«En la página te deben salir de una a tres verificaciones, ahí vez según los estándares de la plataforma si estás entre la población que realmente necesita combustible o si puedes prescindir de ellos, pero últimamente se las han quitado a muchos que si la requieren, incluyéndome, todo sin explicarnos por qué y dejándonos con menos alternativas cada vez», comentó Paola Noguera, taxista./at

