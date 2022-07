Un maestro tailandés y uno noruego aportan dos estrenos destacados a la cartelera de cine

Entornointeligente.com /

El tailandés A pichatpong Weerasethakul no solo tiene uno de los nombres más impronunciables de la historia del cine, sino una filmografía compuesta por películas tan enredadas como su nombre. Una le dio la Palma de Oro en Cannes, el premio más prestigioso del arte cinematográfico. Fue por Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Live s, una suerte de realismo mágico thai. Es toda una experiencia.

Hoy se estrena Memoria , su primera película en inglés y con una estrella mundial, Tilda Swinton. Transcurre eso sí en Medellín en la que la traductora que interpreta Swinton (que está brillante, como es costumbre) y que empieza a sentir un recurrente sonido parecido a una explosión en su cabeza. Todo va a derivar en un viaje a la selva y algún giro fantástico. Se estrena en Cinemateca Uruguaya.

Joachim Trier es noruego y La peor persona del mundo tuvo dos nominaciones al Oscar (guion y película internacional); en Cannes se llevó el premio a mejor actriz para Renate Reinsve. Interpreta a Julie una estudiante de medicina en Oslo a quien seguimos durante cuatro años.

Es el cierre de, precisamente de la trilogía sobre la capital noruega de Trier que se inició con Reprise en 2006 y Oslo 31 de agosto en 2011 que era, hasta ahora, la única que se vio en cines uruguayos.

Son películas valiosas que convirtieron a Trier en uno de los directores más atendibles de la actualidad. Hay un existencialismo en su cine pero, a su vez, un acercamiento moderno a temas tan caros al cine nórdico. Vale la pena descubrirlo.

El otro estreno es Mansión maldita , un ejemplo de terror inglés que se anuncia transcurre en la casa más terrorífca de Gran Bretaña.

