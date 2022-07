Un lugar para propuestas y no protestas

Entornointeligente.com /

El maestro espiritual, escritor, experto en meditación y en la instrucción del yoga, Amit Ray, tiene una reflexión magnífica sobre la esencia de la colaboración. Es una frase a la que he vuelto varias veces desde el lanzamiento de » Socialab Lite «: el primer fondo verde de Corporate Venturing de Latinoamérica. Se compone de dos enunciados y un elemento que no puede faltar en nuestro día a día, pese a que en ocasiones no lo percatamos. Me refiero al Sol.

«La colaboración no tiene jerarquía. El Sol colabora con el suelo para traer flores a la tierra», sostiene desde la década de los 60, como recordatorio de que nuestras acciones siempre nutren al resto y que los ecosistemas son así, realmente, por las partes que los componen. Lo de Amit Ray se conjuga con lo que propone este nuevo fondo lanzado a fines de junio, por su sentido cooperativo, innovador y ecológico.

Socialab, junto con Insignia Alternative Assets y Caja Los Andes, lanzaron la «Red de Innovación para Empresas». Un punto de encuentro entre startups y empresas por medio de un fondo basado en el Corporate Venturing, con un monto de 10 millones de dólares, para que las primeras ayuden a las segundas en enriquecer su propuesta de valor, gracias a la incorporación de innovación externa.

Lo relevante es que es un fondo orientado hacia las soluciones de temas medioambientales, como la escasez de recursos hídricos, la seguridad alimentaria, las metas de carbono neutralidad, etc., ya que se entienden como desafíos globales que no solo competen a unos pocos. En ese marco, el aporte de este tipo de iniciativas está en la identificación de problemas y la conexión con quienes pueden solucionarlos desde sus organizaciones.

En términos simples, el modelo se compone de tres partes con las cuales es posible avanzar de manera más rápida en estos desafíos de innovación abierta. La primera es comprender y adquirir los retos de las empresas en estas materias, entendiendo sus condiciones y también su ímpetu por resolverlos. Por otro lado, están los emprendedores y los líderes de estos negocios de creación temprana, con soluciones a estas problemáticas globales. Y en tercer lugar se encuentra el fondo propiamente tal, el cual se activa tras encontrar el match perfecto entre lo requerido y lo propuesto, siempre que sea escalable.

Un estudio del MIT y Capgemini arrojó que el Corporate Venturing ha promovido un notable aumento del I+D de grandes empresas a nivel mundial que han adoptado este formato. La muestra indica un crecimiento del 10 al 44% con este tipo de iniciativas relacionadas con startups, entre 2020 y 2025, mientras que las que no lo hicieron vieron reducidos sus números de un 69 a un 29%.

«Socialab Lite» quiere impulsar la sostenibilidad en Latinoamérica por medio del mundo privado, por lo que se encuentra buscando a las primeras 30 organizaciones que participen en su red y estén dispuestas a incidir en este tipo de problemas medioambientales con soluciones que puedan ser conectadas y capitalizadas. El fin es convertirse en protagonistas para toda la industria, proveyendo de la energía necesaria para que el ecosistema vuelva a florecer. Tal como lo hace el Sol con la tierra, de donde brotan las flores y los árboles que sostienen nuestra existencia.

