Un último ‘¡Woooo!’: Por qué Ric Flair subirá al ring una vez más

TAMPA, Fla. — Ric Flair saltó entre las cuerdas y subió al ring en The Wrestling Lab hace tres semanas. La leyenda de la lucha libre profesional había estado haciendo entrenamientos privados con su entrenador, Jay Lethal, durante varios meses. Pero ese día de principios de julio, Flair y Lethal recibieron una visita en el gimnasio de St. Petersburg, Florida.

Charlotte, la hija de Flair y estrella de la WWE, estuvo presente en el ringside para ver a su padre de 73 años en acción. En un momento, Lethal le pidió a Flair que hiciera un «simulacro de explosión», un ejercicio diseñado para probar el sistema cardiovascular y respiratorio de un luchador. Se le dijo a Flair que corriera las cuerdas, golpeando 10 veces cada una, y luego se acostara en el ring y se levantara rápidamente (y técnicamente) 10 veces.

Hace cinco años Flair estuvo en soporte vital durante dos semanas y cuidados intensivos durante un mes, como resultado de varios problemas de salud. Le dijo a ESPN que le dieron un 15% de posibilidades de sobrevivir. Un año después de eso, se sometió a cuatro cirugías cardíacas y le colocaron un marcapasos.

Flair le dijo a Lethal que haría el ejercicio, solo que con el doble de repeticiones. Después de todo, Charlotte estaba mirando.

«Estaba presionando mucho por mí», dijo Charlotte a ESPN. «No sabía si llorar o alegrarme».

Charlotte conoce bien el simulacro de explosión. Es el mismo ejercicio que los entrenadores del WWE Performance Center hacen que ejecuten sus jóvenes luchadores. Pero en muchos casos, se trata de luchadores de poco más de 20 años de edad, recién salidos de equipos atléticos universitarios de la División I o con experiencia en otras escuelas de lucha libre a través de todo el país.

Charlotte observó a su padre de más de 70 años ejecutar el ejercicio sin problemas.

«Ese fue en gran medida un momento ‘Rocky’, ver a mi papá así, presionando tanto», dijo Charlotte. «Hacer lo que estaba haciendo y saber el acondicionamiento que se necesita, y él haciéndolo, me quedé asombrada. Era la mente sobre la materia».

Ric Flair se apoya en las cuerdas después de una sesión de entrenamiento en julio. Scott McIntyre for ESPN Flair es uno de los luchadores más grandes en la historia de la profesión, un hombre cuya fama ha trascendido el negocio desde la década de 1970 hasta la actualidad, cuando todavía aparece en los videos musicales de los artistas de hip-hop. Es un ex 16 veces campeón mundial y dos veces miembro del Salón de la Fama de la WWE; fue el líder de la legendaria facción de los Cuatro Jinetes; y sus luchas clásicas y su trabajo en el micrófono son elogiados como icónicos para cualquier generación. El estilo y la arrogancia de Flair, completos con costosos trajes, túnicas, joyas llamativas y zapatos de piel de cocodrilo, han sido emulados mucho más allá del mundo de la lucha libre.

El domingo, Flair actuará en lo que dice será su última lucha y la primera desde 2011. Flair se unirá a su yerno, el esposo de Charlotte, Andrade El Idolo, para enfrentarse a Lethal y Jeff Jarrett, un leyenda de la lucha libre por derecho propio, en el evento principal de parejas de una cartelera independiente en Nashville.

Durante los últimos tres meses, Flair se ha estado preparando para la lucha en Tampa con Lethal y su entrenador de fuerza y acondicionamiento, Rob MacIntyre. Flair, ahora saludable, cree que recibió una nueva oportunidad en la vida y para él, este combate es otra oportunidad: dejar la lucha libre profesional, el negocio en el que dejó una marca indeleble, en sus propios términos. ¿Por qué quiere hacerlo?

«Ego y gloria», dijo Flair, explicando sus motivaciones. «Y familia».

El desafío ahora para quienes lo rodean es asegurarse de que Flair, cuyo verdadero nombre es Richard Fliehr, no empuje su cuerpo de 73 años más allá de sus límites, lo cual no ha sido una tarea fácil.

«Simplemente tiene que salir y hacer lo que se llama ‘los grandes éxitos’: pavonearse, gritar ‘¡Woooo!’, hacerle un chop a alguien», dijo Lethal. «Y la gente estaría bien con eso. Pero eso no estaría bien para él. Entonces, lo verás intentar y cumplir en una lucha de Nivel 10. Lo que sea que pueda traer, lo traerá».

Ric Flair golpea las cuerdas mientras se prepara para su última lucha el domingo. Scott McIntyre for ESPN FLAIR HA sido conocido durante mucho tiempo por su manera de divertirse. La vida nocturna es parte de la personalidad del «Nature Boy» y eso no ha cesado incluso en sus 70 años. Pero quienes lo rodean lo vieron deteriorarse con respecto al consumo de alcohol y la salud mental después de que el hijo de Flair, Reid, muriera en 2013 a los 25 años por una sobredosis de drogas. Flair encontró a Reid muerto en una habitación de hotel de Carolina del Norte. En ese momento, Flair también estaba lidiando con el final de su carrera en el ring de la WWE y un divorcio. Quienes lo rodean creen que todas estas cosas condujeron a los principales problemas de salud de Flair más adelante en la década.

«Creo que eso fue el mayor detonante», dijo Charlotte sobre la muerte de su hermano. «Realmente no me gusta la palabra automedicarse. Creo que estaba enmascarando o tratando de sentirse adormecido por el dolor sin importar cómo lo estaba haciendo. Fue una espiral descendente».

«Encontró a mi hermano. Imagínate encontrar a tu hijo muerto en una habitación de hotel. Es fácil para la gente decir que tiene un problema. Sí, también encontró a su hijo muerto. Eso te persigue por el resto de tu vida».

En el 2017, Flair sufrió una ruptura total del intestino, fallo renal total y se volvió séptico con su cuerpo luchando contra la infección. Eso llevo a una insuficiencia cardíaca respiratoria y neumonía, dijo. Dijo que no recuerda los seis meses de su vida durante ese tiempo y tuvo que aprender a caminar nuevamente a través de la rehabilitación. Un año después, Flair se sometió a cuatro cirugías cardíacas en un lapso de siete semanas y los médicos le colocaron un marcapasos, que lo ayuda a regular el ritmo de su corazón.

Flair dijo que habló con unos 15 médicos sobre esta lucha de regreso y la mayoría le dijo algo similar a, «Oh, Jesús. ¿Tienes que hacerlo?» A lo que Flair dijo que él responde que sí. Sin embargo, su médico favorito lo autorizó, lo cual, según Flair, es todo lo que necesita.

«No», dijo Flair sobre si tiene preocupaciones sobre su salud. «Pero he estado muerto. Catorce días. Soporte vital».

Su marcapasos, dijo Flair, no tiene desfibrilador, por lo que no lo afectará con una sacudida durante la lucha. Sí dijo que el marcapasos podría desconectarse con un bump en el ring, pero no sería difícil arreglarlo después y «no me mataría».

MacIntyre bromeó diciendo que le ha pedido a Flair el número de teléfono de su médico en varias ocasiones, pero «encuentra la manera de no dármelo». Flair también está lidiando con fascitis plantar en su pie derecho, que se ha tratado con una inyección de cortisona. Pero la familia de Flair y quienes lo rodean no están preocupados por su salud. Piensan que, incluso a su edad actual, Flair conoce el ring de lucha libre mejor que nadie y está a salvo allí.

«Desde afuera, no parece la mejor idea», dijo MacIntyre. «Pero eso es como decirle a Michael Jordan: ‘No es una buena idea tirar al aro o jugar baloncesto’. Creo que Michael Jordan lo sabe mejor que yo. Es como, si hay algún experto sobre eso, es este tipo. Si hay algún mundo que conoce, es el ring».

Ric Flair entrenaba cuatro veces por semana antes de su última lucha. Scott McIntyre for ESPN CONRAD THOMPSON ESTÁ casado con Megan, la hija de Flair. Es corredor de hipotecas de oficio, pero es más conocido en el mundo de la lucha libre profesional como el fundador de la red de podcasts más popular de la industria. Thompson también ha organizado varias convenciones de lucha libre en los últimos tres años, reuniendo a leyendas, estrellas actuales y podcasters bajo un mismo techo para eventos, espectáculos y firmas de autógrafos.

Aunque prometió terminar con la organización de su convención, llamada Starrcast, Thompson vio que había una apertura durante el fin de semana de WWE SummerSlam en Nashville. WWE no planificaba realizar su propia exposición, lo que normalmente hizo durante eventos importantes anteriores, y SummerSlam estaba programado para el sábado 30 de julio. Dejó un domingo libre con fanáticos en la ciudad y sin eventos de WWE en el calendario.

En mayo de 2019, Thompson había programado un roast cómico de Flair para su segundo Starrcast. Pero Flair estaba enfermo esa semana y tuvo que cancelarse. Con Flair saludable y una fecha clave vacía en el calendario aprovechando un gran espectáculo de la WWE que traería a decenas de miles de personas a Nashville, Thompson vio la oportunidad de hacer un Starrcast más, encabezado por el roast de Flair.

Starrcast nunca antes había presentado carteleras de lucha libre en vivo, pero nuevamente Thompson sintió que habría suficientes fanáticos en la ciudad para realizar algunos espectáculos reales en el ring. Al conversar con su amigo David Crockett, ex ejecutivo de lucha libre y locutor desde hace mucho tiempo, surgió la idea de realizar un programa bajo el estandarte de Jim Crockett Promotions (JCP), un homenaje al padre de Crockett y la promoción clásica que se convirtió en WCW.

Fue entonces cuando otro pensamiento le surgió a Thompson. Hubo un luchador sinónimo de Jim Crockett Promotions, desde la década de 1970 hasta la de 1990: su suegro.

«Conozco a Ric desde hace nueve años y de vez en cuando, a veces cuando salimos o tomamos unas cervezas, en nuestro tiempo libre, decía, ya sabes, ‘¿Y si?’ y comenzaría a hablar sobre [la idea de] una lucha más», dijo Thompson.

A principios de abril, Thompson hizo la llamada a Flair: ¿Volverías para una lucha más, encabezando un espectáculo de JCP en Nashville?

«Apenas saqué la oración de mi boca antes de que Ric dijo: ‘Hagámoslo'», indicó Thompson. «Y más o menos esperaba eso».

Flair viste una camiseta con una de sus frases icónicas: To be the man, you have to beat the man (Para ser el hombre, tienes que vencer al hombre). Scott McIntyre for ESPN THOMPSON Y MACINTYRE dijeron que Flair planteó la idea de hacer una lucha más anteriormente, pero Flair dijo que no se lo tomó en serio hasta que recibió la llamada de Thompson. Solo unos días antes, Flair vio WrestleMania 38, que contó con luchas que involucraron a «Stone Cold» Steve Austin, de 57 años, y Vince McMahon, ahora ex director ejecutivo y presidente de WWE, de 76 años . Flair dijo que le ayudó a recuperar las ansias de volver.

«Todavía no pensaba en la lucha libre, pero realmente disfruté viendo eso», dijo Flair. «Steve salió e hizo mucho más de lo que pensé que haría. Austin compite. Eso es lo que lo hace ser quien es. ¿Y Vince? ¿Qué puedo decir sobre Vince? Es el tipo más competitivo del mundo».

La competencia es exactamente como Flair ve esto. En su mente, ha estado compitiendo consigo mismo en la sala de entrenamiento. Ya llevaba un año haciendo entrenamientos de fuerza y acondicionamiento con MacIntyre, quien también entrena a gente como John Cena. Pero después de comprometerse con una lucha final, Flair contactó a Lethal, quien lucha para AEW, tiene una historia con Flair desde su tiempo juntos en la promoción TNA hace una década y enseña en una escuela de lucha libre en el área.

Desde mediados de abril, Flair ha estado entrenando cuatro veces por semana. Dejará su casa en Tampa y se dirigirá al gimnasio Hard Nocks South de MacIntyre en Land O’Lakes para estirarse y entrenar su físico, y luego se dirigirá a St. Petersburg para saltar al ring con Lethal.

MacIntyre dijo que estirará a Flair para comenzar la sesión. Luego, Flair pasará un tiempo en una bicicleta o en una máquina de remo, con entrenamientos enfocados en ráfagas cortas o resistencia. Después de eso, Flair levantará algunas pesas livianas en una rutina de circuito y realizará ejercicios para fortalecer el cuello. Si Flair se siente realmente bien, dijo MacIntyre, saldrán y Flair trabajará en las cuerdas de batalla y empujará un trineo con peso. Cada entrenamiento termina al «estilo Ric Flair», dijo el entrenador, con 100 abdominales y, a veces, 100 sentadillas, basado en los entrenamientos que Flair hizo cuando era un joven luchador. «Tengo que contenerlo», dijo MacIntyre. «Ese es el caso de muchos atletas, pero especialmente de él».

Lethal ha tenido el mismo desafío. En el ring, Lethal dijo que Flair corre por las cuerdas (y salta sobre Lethal mientras corre) y hace los ejercicios de explosión. También han hecho algunas luchas en cadena, llaves y otros movimientos bastante básicos. Pero Flair, dijo Lethal, sigue queriendo ir más allá. Lethal calificó la voluntad y la determinación de Flair como inspiradoras, aunque a veces tiene que controlar la leyenda.

«A veces quería un [entrenamiento] privado por la mañana y se despertaba antes que yo», dijo Lethal. «Miraba mi teléfono y tenía un mensaje de voz. ‘Despierta, m—–f—er. Quiero entrar al ring. Suplex desde la tercera cuerda’. Y yo pensaba, ‘¡¿Qué?!’ Y ese es el final del mensaje.

«Una de las primeras cosas que quería hacer era un suplex desde la parte superior o un clothesline desde la parte superior hacia el exterior. Estoy aterrorizado. ‘¿Por qué necesitas hacer eso?'».

Disuadir a Flair de estas ideas no ha sido fácil, dijo Lethal. Pero la única persona que lo logró fue Charlotte. Ella dijo que en un momento su padre quería hacer una zambullida durante la lucha final, desde la cuerda superior hasta fuera del ring, y ella tuvo que cuadrarse.

«Muchos de nuestros mejores hombres y mujeres en todas las empresas fallan esa movida todo el tiempo», dijo Charlotte, cuyo verdadero nombre es Ashley Fliehr. «No vacilé, ‘No, no es necesario, no es necesario. No era necesario en tu mejor momento, no es necesario ahora. Entonces, no'».

Charlotte dijo que asistirá a la luccha y que no está preocupada en absoluto por su padre, especialmente porque su esposo, Andrade, estará allí para él como su pareja de equipo.

«¿Vamos a ver una pelea tipo Kenny Omega, Ricky Steamboat, Shawn Michaels?», Thompson dijo sobre qué tipo de lucha Flair podría ofrecer. «No. Pero vamos a contar una historia, nos vamos a divertir. Y no puedo pensar en un mejor compañero para él que Andrade».

Lethal no está tan seguro. Dijo que siente que Flair se esforzará al máximo para rendir al más alto nivel posible y que tiene algunas preocupaciones menores sobre el sobreesfuerzo.

«Estoy muy nervioso porque tengo que actuar y cumplir», dijo Flair. «Necesito salir al ring y ser regular. Tengo que hacer algunas cosas que solía hacer».

A pesar de los problemas de salud persistentes, Ric Flair dice que recibió el visto bueno de sus médicos para participar en esta lucha final. Scott McIntyre for ESPN FLAIR TENÍA UN RESFRIADO. Era el 14 de julio, a poco más de dos semanas para la lucha. Flair tuvo que ausentarse del entrenamiento con Lethal y MacIntyre ese día, lo que lo frustró. El tiempo corría y, aunque confiaba en su acondicionamiento y habilidad después de tres meses de entrenamiento en el ring con Lethal, esperaba acelerar aún más el ritmo en los últimos días.

«De hecho, ni siquiera voy a beber hoy o hasta que me mejore», dijo Flair. «Eso es grande. No voy a ir al bar».

La semana siguiente, Flair se sentía mejor y volvió a entrenar. Es difícil mantenerlo abajo por mucho tiempo, un patrón constante a lo largo de su vida. En 1975, Flair sobrevivió a un accidente aéreo que casi acaba con su carrera como luchador. Su paraguas fue alcanzado por un rayo en 1982, el rayo rebotó y mató a un hombre detrás de él. Luego, por supuesto, hubo los graves problemas de salud de 2017 y 2018.

«Dios me dio un regalo», dijo Flair. «Casi siento que Él quiere que haga esta [último lucha]. ¿Por qué traerme de vuelta tanto?»

Flair dijo que perdió su confianza en la lucha libre cuando los ejecutivos de WCW le dijeron que iban a disminuir su presencia gradualmente a fines de la década de 1990. Tuvo lo que se suponía que sería una carrera final en la WWE, que culminó con una excelente lucha de retiro contra Michaels en WrestleMania 24 en 2008. Pero Flair terminó haciendo 16 luchas más después de eso, principalmente con TNA.

«Creo que todos están de acuerdo, en un mundo perfecto, no habría luchado después de WrestleMania 24», dijo Thompson. «Pero la realidad es que lo hizo. Y ahora, si puede poner sus manos en el volante y tomar el control y decir: ‘Así es como quiero terminarlo’, yo creo que es una gran historia.

«Ha vivido una vida bastante dura, este Richard Fliehr. Y no creo que haya nada malo en que quiera ser Ric Flair por última vez».

Esto es la lucha libre profesional, después de todo, por lo que hay una historia que acompaña al último combate de Flair, que se ha contado a través de videos cinematográficos de alta calidad en el sitio web de Starrcast. En la historia, Lethal está furioso con Flair por no incluirlo en la cartelera después de que Lethal se tomó el tiempo de entrenarlo. Jarrett tiene décadas de historia con Flair y estaba igualmente enojado con Flair, en la historia, porque no tenía un lugar en la cartelera en Nashville, la ciudad natal de Jarrett donde Jarrett y su padre Jerry ayudaron a poner la lucha libre profesional en el mapa. Andrade, un luchador de AEW, se une a Flair como respaldo.

«La confianza es una gran palabra en el negocio de la lucha libre», dijo Flair sobre la importancia de sus socios y oponentes. «Vas a estar arriba y abajo, dando tumbos y cosas así».

Thompson describió a Flair como «polarizante» para muchos. Ha tenido una buena cantidad de controversias, incluyendo las acusaciones que resurgieron el año pasado en un documental sobre el comportamiento inapropiado de él y otros luchadores en un vuelo de la WWE en 2002, un caso civil que se resolvió fuera de los tribunales en 2004.

Pero Flair todavía resuena en la generación actual, y recientemente apareció en videos musicales de artistas populares como Bad Bunny . La canción «Ric Flair Drip» del rapero Offset fue un gran éxito en 2017. El promo de Flair de 1985 sobre usar relojes Rolex y viajar en limusinas es uno de las más repetidas hasta el día de hoy. Flair también inspiró a muchos de sus sucesores en la lucha libre, como Lethal.

«Es literalmente mi ídolo», dijo Lethal. «[Entrenar con él] es como capturar un rayo en una botella. Un sueño hecho realidad no lo dice todo. Estoy asombrado».

Lethal dijo que nunca le preguntó a Flair por qué quería volver y hacer una lucha más. No cree que sea necesario.

«No entienden a Ric», dijo Lethal. «No entienden lo que es ser un luchador. Una vez que entras en el negocio de la lucha libre, nunca te vas. Una vez que has tenido una lucha, no hay nada como eso».

«Creo que muchos luchadores se vuelven adictos a las drogas y esas cosas buscando algún tipo de euforia que simule estar en el ring y que la gente vitoree tu nombre y quiera extender la mano y tocarte. No hay nada en el mundo como eso».

Cuando Flair imagina la lucha, ve un Auditorio Municipal de Nashville con entradas agotadas y más de 9,000 personas presentes. Pero más que eso, ve a su familia en primera fila, animándolo. Flair sonrió cuando se le preguntó cómo reaccionó Charlotte cuando le dijo que volvería a luchar. Flair adora a su hija como persona y piensa mucho de ella como luchadora y artista.

«[Ella dijo,] ‘Estoy orgulloso de ti, papá'», dijo Flair, emocionándose. «¿Qué tan grande es eso, verdad?»

Algunos de esos miembros de la familia, como sus nietos, nunca antes habían visto a Flair actuar en el ring. Pero podrán hacerlo el domingo.

Una última vez.

«Será parte de mi vida para siempre», dijo Flair sobre la lucha libre. «Algunas personas pueden alejarse de eso. Yo simplemente no pude».

