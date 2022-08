Un jurado ordena que Alex Jones, teórico de conspiración de Infowars, debe pagar US$ 45,2 millones en daños punitivos a los padres de una víctima del tiroteo de Sandy Hook

Entornointeligente.com /

Nueva York (CNN Business) — Un jurado de Texas decidió sancionar a Alex Jones con un pago de US$ 45,2 millones por daños punitivos en una demanda presentada por los padres de la víctima del tiroteo de Sandy Hook , Jesse Lewis.

La indemnización, que la jueza podría reducir, se produjo un día después de que el jurado estipulara el pago de US$ 4,1 millones en daños compensatorios.

Los miembros del jurado comenzaron a deliberar alrededor de las 12:30 pm CT del viernes, después de que la jueza Maya Guerra Gamble les recordara que en una sentencia por incomparecencia en su contra ya fue declarado responsable de difamación e «imposición intencional de angustia emocional» contra los padres de Lewis, Scarlett Lewis y Neil Heslin.

Jurado ordena a Alex Jones pagar US$ 4 millones por daños a dos padres de Sandy Hook En un emotivo alegato final este viernes, el abogado de Lewis y Heslin, Wesley Todd Ball, dijo al jurado: «Les pedimos que envíen un mensaje muy, muy sencillo, y es que detengan a Alex Jones. Detengan la monetización de la desinformación y las mentiras. Por favor».

Ball instó a los miembros del jurado a «disuadir a Alex Jones de volver a hacer esta barbaridad» y a «disuadir a otros que quieran seguir sus pasos».

El abogado de Jones, Federico Andino Reynal, argumentó a favor de una suma mucho más baja, sugiriendo que los jurados deberían multiplicar las supuestas ganancias de Jones por hora de US$ 14.000 y las 18 horas que, según él, Jones habló sobre Sandy Hook en Infowars, para una suma de alrededor de un cuarto de millón de dólares.

publicidad El jueves, en la primera fase del juicio, el jurado concedió a los padres US$ 4,1 millones de dólares en concepto de daños compensatorios, una cantidad mucho menor que los US$ 150 millones que los abogados de los padres habían solicitado. En su alegato final, Ball agradeció al jurado su decisión de conceder los US$ 4,1 millones, diciendo que ya había supuesto una gran diferencia en la vida de los padres, y les pidió que concedieran una cantidad suficiente en concepto de daños punitivos para que el total ascendiera a US$ 150 millones.

Abogado de una familia de Sandy Hook expone la deshonestidad de Alex Jones durante un brutal interrogatorio Los daños punitivos son una forma de castigo por el comportamiento de un acusado. Jones, director del medio de comunicación conspirativo Infowars, mintió repetidamente sobre la masacre de Sandy Hook. Fomentó teorías conspirativas sobre las víctimas y sus familias, lo que provocó múltiples demandas por difamación. Desde entonces ha reconocido que el tiroteo masivo, de hecho, ocurrió.

Jones afirmó en su testimonio que una indemnización del jurado de US$ 2 millones lo destruiría financieramente.

Pero el viernes por la mañana los miembros del jurado escucharon el testimonio sobre la riqueza de Jones de un economista, Bernard Pettingill, Jr., que estimó que Jones tiene un patrimonio neto de entre US$ 135 y US$ 270 millones.

Pettingill, Jr., que examinó varios años de registros de Jones y de la empresa matriz de Infowars, Free Speech Systems, dijo que Jones utilizó una serie de empresas ficticias para ocultar su dinero.

Jones utilizó dos grandes préstamos para hacer parecer que estaba en bancarrota cuando en realidad no lo estaba, testificó Pettingill, Jr.

«Alex Jones sabe dónde está el dinero, sabe a dónde fue ese dinero y sabe que al final se va a beneficiar de ese dinero», dijo Pettingill, Jr.

Alex Jones, de Infowars, es responsable de los daños provocados por sus afirmaciones falsas sobre el tiroteo en Sandy Hook, dictamina un juez Después de que uno de los miembros del jurado preguntara por la diferencia entre el dinero de Jones y el de su empresa, Pettingill, Jr. dijo que «no se puede separar a Alex Jones de las empresas. Él es las empresas».

Jones «monetizó su acto», añadió, e incluso sugirió que Jones podría impartir un curso universitario sobre sus técnicas.

El alarmismo de Jones en Infowars ha ido acompañado, durante muchos años, de anuncios de suplementos, documentales y otros productos que vende Infowars. Pettingill, Jr. dijo que el dinero llegó a raudales, identificando nueve empresas diferentes que son propiedad de Jones.

«Es un hombre muy exitoso, promulgó algunos discursos de odio y alguna desinformación, pero hizo mucho dinero y lo monetizó», dijo Pettingill, Jr. en el estrado. «Mi opinión sobre él es que no se subió a una ola, sino que creó la ola».

Jones testificó a principios de la semana sobre sus supuestos problemas financieros después de que gigantes de las redes sociales como Facebook y Twitter prohibieran su contenido en sus plataformas .

«Recuerdo que lo dijo, pero los registros no lo reflejan», dijo Pettingill, Jr.

Durante el alegato final, Ball afirmó que Jones tiene aún más dinero escondido en otros lugares y argumentó que US$ 4,1 millones eran apenas una gota del mar de riqueza de Jones. «Probablemente ya lo ha recuperado en donaciones» de sus seguidores, dijo Ball.

