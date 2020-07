Un joven murió y otro resultó herido al inhalar gases de un vehículo ﻿

Barcelona / Eleida Briceño

Entornointeligente.com /

Cuando regresaban a su casa en la población de San Mateo, municipio Libertad del estado Anzoátegui, un joven murió, y otro resultó herido al inhalar monóxido de carbono tras quedar atrapados en el vehículo en el que andaban, el cual se atascó en una quebrada, y no poder salir a tiempo.

El incidente ocurrió en el sector Sacacual, a pocos kilómetros de San Mateo. Ambos retornaban a la localidad luego de participar en un pique fanguero, pero al intentar cruzar el cauce, quedaron atascados. Los jóvenes no bajaron los vidrios para que no les entrara el agua, pero no se dieron cuenta de que estaban inhalado el monóxido de carbono que emanaba del vehículo.

Fueron ingresados a las 11:40 de la noche del este sábado en el hospital Luis Razetti, en Barcelona, pero Diógenes José Yánez Figueroa, de 31 años, llegó sin signos vitales, mientras que los médicos hacen esfuerzos para salvarle la vida a su amigo Jesús Manuel Arzolay Rodríguez (25).

Una comisión del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) trasladó el cadáver de Yánez a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Barcelona al tiempo que iniciaron las averiguaciones del caso.

Pasadas las 1100 de la mañana de este domingo al recinto forense no habían llegado parientes a reclamar los restos.

Barcelona / Eleida Briceño

Entornointeligente.com