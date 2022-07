Un intervalo de vacunación más largo puede ser más eficaz contra las subvariantes de ómicron, dice nuevo estudio

Entornointeligente.com /

En ausencia de vacunas específicas contra la variante ómicron, extender el período de vacunación entre dosis puede contribuir a detener la rápida aparición de esta mutación de la COVID-19, según un nuevo estudio.

Publicado en The New England Journal of Medicine a principios de este mes, el estudio fue liderado por Gao Fu, miembro de la Academia de Ciencias de China (CAS, siglas en inglés) y director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China.

Los investigadores evaluaron los niveles de neutralización contra el SARS-CoV-2 original y las subvariantes de ómicron, incluidas BA.4 y BA.5, en muestras de sangre obtenidas de personas que habían recibido tres dosis de vacunas inactivadas producidas en China, tres dosis vacuna de subunidad de proteína ZF2001, o dos dosis de vacunas inactivadas reforzadas con ZF2001.

Los resultados mostraron que en cada grupo de vacunas, los niveles de anticuerpos neutralizantes contra todas las subvariantes de ómicron probadas fueron significativamente más bajos que los niveles contra la cepa original del virus, lo que indica que estas subvariantes tienen la capacidad de evadir la protección inmunológica.

Pero para la ZF2001, los investigadores encontraron que los niveles de anticuerpos neutralizantes se incrementaron a la par con el aumento del intervalo entre la segunda y la tercera dosis, especialmente contra las subvariantes de ómicron.

Para los vacunados que tuvieron un intervalo de cuatro a seis meses entre la segunda y la tercera dosis, sus niveles de anticuerpos neutralizantes fueron más altos en un factor de casi 10 contra la variante original y de aproximadamente 30 contra todas las subvariantes de ómicron, en comparación con aquellos que tenían un intervalo de un mes entre dosis.

Los investigadores explicaron que el mejor rendimiento de la ZF2001 se debió a su uso de un dominio de unión al receptor como antígeno, lo que podría inducir mayores niveles de anticuerpos neutralizantes contra las subvariantes de ómicron mediante la administración de múltiples dosis de refuerzo.

La ZF2001 fue desarrollada conjuntamente por el Instituto de Microbiología, subordinado a la CAS y Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd. China otorgó en marzo una aprobación condicional para la comercialización de la vacuna.

La subvariante BA.5 de ómicron se está convirtiendo en la cepa dominante de la COVID-19 en todo el mundo y está causando infecciones grupales en China. Regiones como Beijing, Tianjin y Shaanxi informaron recientemente de casos locales de COVID-19 de esa subvariante llegados desde el extranjero.

Según el estudio, para una mejor protección contra el escape inmunológico de las subvariantes epidémicas actuales y factibles de aparecer en el futuro, aún se necesita el desarrollo de vacunas actualizadas como refuerzos.

Copyright © China Internet Information Center. All Rights Reserved E-mail: [email protected] Tel: 86-10-88828000 京ICP证 040089号 京公网安备110108006329号

