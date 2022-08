Un hombre fue a una fiesta de la Pachamama en Bolivia y denunció que se despertó enterrado y dentro de un ataúd

Entornointeligente.com /

Por infobae.com

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! «Me han querido meter de sullu», explicó en declaraciones a medios locales. Dicha frase significa que lo quisieron utilizar como un artículo de ofrenda a la Pachamama, según publicó el periódico Página Siete.

Video

Cuando logró escapar, pidió ayuda a un joven, quien lo llevó a una estación policial. No obstante, ahí no recibió la ayuda esperada y ahora pide que el caso sea esclarecido , informó Página Siete .

En tanto, el medio local Opinión acotó que Álvarez se encontraba deambulando por la Ceja de El Alto cuando fue hallado por alguien que lo ayudó y lo llevó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto. Los agentes no quisieron recibir la denuncia porque el joven aún se encontraba en estado de ebriedad .

Álex Magne , quien lo encontró deambulando, dijo que Víctor Hugo estaba cubierto con cemento en el rostro y la cabeza , declaración que fue comprobada luego.

» He roto el vidrio, toda mi mano me he lastimado, apenas he salido . En Achacachi (lugar donde despertó). Pero fui a la Policía y me dijeron que estoy en estado de ebriedad. ‘Vas a venir sano’, me dijeron», completó el hombre, quien se salvó de ser enterrado vivo.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com