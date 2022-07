Un hombre atrapa a una niña que cayó de un edificio en China (+video)

Entornointeligente.com /

Shen Dong, un hombre de 31 años, ha sido elogiado por miles de personas después de atrapar a una niña de dos años que había caído por la ventana de un quinto piso en la ciudad de Tongxiang (Zhejiang, China).

La pequeña aterrizó inicialmente sobre un techo metálico ubicado en el primer piso y el ruido del golpe llamó la atención de Shen, que estaba estacionando su automóvil al otro lado de la calle.

En un video publicado en redes sociales se aprecia el momento exacto en que el hombre y una mujer corren hacia la niña, que había empezado a deslizarse por el techo.

Cuando volvió a caer, Shen la agarró en el aire y evitó que impactara contra la acera. De hecho, él estaba llamando a emergencias en ese momento y tuvo que arrojar su teléfono móvil para poder salvar a la menor.

«Para ser honesto, no puedo recordar los detalles. No recuerdo si me duelen los brazos o algo. Fue solo un instinto acercarme a ella», dijo Shen al periódico local Qianjiang Evening News. «Tuve suerte de llegar a tiempo. De lo contrario, me sentiría absolutamente horrible».

La niña sufrió lesiones en las piernas y los pulmones, pero se encuentra estable.

El video se ha hecho viral en Internet, y decenas de miles de personas de todo el mundo han expresado su gratitud hacia Shen, a quien consideran un verdadero héroe.

Heroes among us. pic.twitter.com/PumEDocVvC

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) July 22, 2022

