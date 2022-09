Un grupo de médicos unen fuerzas para devolverles la sonrisa a los niños en Fundación Guayana Sonríe (VIDEO)

Entornointeligente.com /

El pasillo estaba lleno de globos de distintos colores. El nerviosismo y la alegría se sentían en el ambiente. Desde la emergencia de una de las clínicas de Puerto Ordaz, se podía ver a los niños sentados afuera, esperando su turno. Una operación que para algunos pareciera sencilla pero para los médicos es cambiarle la vida a uno de esos pacientes. Y para los pacientes es recobrar su sonrisa.

Más de 6 médicos conforman estas jornadas que viene realizando desde hace años Fundación Guayana Sonríe. La organización sin fines de lucro nació como un sueño de la doctora María Eugenia Guevara Casalta. «En ese momento histórico antes del año 2.000 había mucha incidencia de niños con labio paladar hendido, porque no eran operados en los hospitales normalmente».

«En el estado Bolívar había una alta incidencia. Era el tercer estado según las estadísticas con mayor incidencia, los dos primeros eran: Mérida y Apure. Entonces ella (Dra. María Guevara) se preocupó; ella era una odontóloga graduada en la Universidad Central de Venezuela (UCV) había pasado a la unidad de labio paladar hendido, en la UCV donde había una unidad», relató la doctora Mariela Fuenmayor actual presidenta de la fundación.

Describió que Guevara empezó a hacer campañas entre sus amistades y en los semáforos para recaudar fondos. «Y empezó a operar con un cirujano plástico que se prestaba en esa época en Ciudad Bolívar, para operarlos o los llevaban a Caracas, así fue armando la fundación».

No fue hasta el año 1999 cuando la fundación fue registrada. Guevara y Fuenmayor, se conocieron en el estado Bolívar e hicieron un gran engranaje. Desde el año 2017 Mariela asumió las riendas de la fundación junto a la licenciada Esther Lazarde, vicepresidenta, la coordinadora del eje odontológico, doctora Marianela Bruni, y otro grupo de médicos conforman la directiva.

Cambiando vidas

Hasta la fecha la Fundación Guayana Sonríe ha realizado unas 33 jornadas quirúrgicas, operando y atendiendo desde el año 1999 hasta el 2022 a más de 3 mil menores de edad. «A mediados del 2015 nos dimos cuenta que estos niños y sus familias necesitaban de otras ayudas, y comenzamos a formar los programas: Barriguita llena, Mamá no me escondas y Dientes fuertes», relató Fuenmayor.

Estos tres programas van anexados al gran proyecto que es el de operar a niños y niñas con labio paladar hendido de forma gratuita. En el programa «Barriguita llena» había muchos niños desnutridos, porque no podían alimentarse bien, «no tenían para comprar la leche. Las mamás estaban muy estresadas por la situación y se les cortaba la leche materna. Es un programa donde se les daba la lata de leche para que le dieran al niño, la marca NAN de 0-6 meses, y de 6 meses a un año. Era un programa de 0 meses a un año, hasta que salían de la desnutrición».

Mientras que el programa «Mamá no me escondas», es uno que se encarga del empoderamiento de la mujer y los adolescentes para poderlos insertar en la sociedad sin complejos, ni resentimiento social. «Porque no es nada más operarlos, es insertarlos a la sociedad, al trabajo productivo, a la educación sin que ellos se sientan acomplejados, sin resentimientos, que se sientan felices», detalló la doctora Mariela. Y por último está el programa «Dientes fuertes», «estos niños nacen con amelogénesis imperfecta o debilitamiento del esmalte, por lo que se le colocaba a los niños flúor, atención primaria de la caries».

Apoyo constante

Fuenmayor destaca que la labor realizada durante años, no solo ha beneficiado a niños y niñas del estado Bolívar, sino también de otros estados. «Hemos apoyado a la familia venezolana porque vienen personas de distintas partes de Venezuela. Hemos ayudado a más de 3 mil niños, no solo en las operaciones, sino en ortopedia funcional de los maxilares, en repararles su sonrisa, en ponerles la ortodoncia, en darles apoyo emocional, apoyo jurídico», agregó.

Suma que la participación es masiva cuando se realizan las jornadas, ya que son muchas las personas que les tienden la mano, no solo monetariamente sino también con aportes de refrigerios, con buenas vibras y oraciones. «Todas las personas quieren apoyar asistiendo pero no se puede porque tenemos un límite».

La doctora le envió un mensaje a la colectividad, «ahorita hay una alta contaminación de metilmercurio por la gran destrucción que ha causado la minera ilegal, esa contaminación llega al municipio Caroní y hasta a los estados aledaños. Y lo inhalas, eso te hace propenso y pueden producir un niño con labio paladar hendido y no solo la malformación congénita del labio sino cualquiera. Porque el metilmercurio, es un neurotóxico que actúa sobre el ARN de las células dañándose, lo cual se está produciendo en el estado Bolívar y zonas aledañas», dijo la doctora.

Aceptación

El equipo de Fundación Guayana Sonríe le extendió a la colectividad el llamado a apoyar a las familias y a sus hijos «hay que apoyarlas porque queremos ciudadanos felices, ciudadanos no tóxicos, ciudadanos empoderados, con una alta estima, sin resentimiento social para que entren al medio educativo, medio productivo para que entren alegres contentos y felices».

«No queremos niños que crezcan con odio. Queremos que crezcan en armonía en paz y que puedan formar sus familias sin complejos, hay que apoyarlos porque esto va a contribuir a una sociedad mucho más productiva», sumaron.

La fundación está ubicada en Alta Vista, específicamente en la carrera Nekuima, edificio Mediterráneo, Puerto Ordaz. Y si desea colaborar puede contactarlos a través del 02869625095/ 04249572966.

Instagram: @fundacionsomosguayanasonrie

Facebok: Fundación Somos Guayana Sonríe

Correo electrónico [email protected]

