Un gentío se movilizó a buscar empleo

Al menos 500 síntesis curricular recibieron en una feria

RONALD PEÑARANDA

Este miércoles a las 7:40 am, Alexander Ojeda, residente en el sector El Nacional de Los Teques, llegó a la plaza Danilo Anderson para participar en la feria de empleo organizada por la Alcaldía donde se encontró con una larga cola que casi llegaba a la Clínica Guaicaipuro.

Esperó pacientemente su turno. Casi a las 10:30 am, entregó tres currículos, uno para Súper Pollo, uno para el Matadero San Pedro de Los Altos y otro para Indunox, fabricante de máquinas industriales.

Dijo que el fin de semana leyó en Avance una información relacionada con la feria le llamó a la atención, de inmediato se entusiasmó y empezó a organizar sus documentos.

«Durante 12 años trabajé en empresas Polar, cumplía funciones como operador de máquina. Hicieron reducción de personal y lamentablemente yo caí en ese proceso. Hace tres meses quedé desempleado y estoy desesperado porque tengo qué mantener a mi hijo de siete años», afirmó.

Agregó que meses a tras estuvo en una actividad similar que efectuaron en Carrizal. «También entregué varias currículos, pero nunca me llamaron. Después me enteré que le dieron prioridad a la gente de ese municipio. Ojalá que esta vez me tengan en cuenta porque la feria la hicieron en Los Teques y yo vivo aquí».

Eduardo Martínez, tiene un mes sin trabajo y acudió con la esperanza de que le dieran chamba. Él se ha desempeñado como chofer, «pero estoy dispuesto a hacer lo que salga. Vine a ver si es cierto que dan trabajo, ojalá que no sea una perdedera de tiempo».

Kevin Daniel Salazar, quien tiene 20 años, declaró que trabajaba como despachador en una empresa de alimentos, pero hace un año lo sacaron por reducción de personal. «Vine porque mi mamá me avisó. Estoy abierto a cualquier opción».

Joaquín Pinto, se enteró de la jornada por un compañero y confirmó la información a través de las redes sociales de la Alcaldía. «Llegué a 10 para los ocho y aquí estoy esperando entregar las hojas de vida que traje. Trabajo a destajo y de manera virtual, pero quiero ingresar a una empresa que tenga todos los beneficios que establece la ley. Esto debiera realizarse de manera trimestral».

Oscarina Rivas, directora de Enlace Empresarial del gobierno local, enfatizó que superaron todas las expectativas. «En el primer día participaron 15 empresas no solo de la capital mirandina sino de otros municipios aledaños y en el segundo día se incorporarán más fábricas».

Precisó que recibieron al menos 500 síntesis curriculares, que serán analizados por los departamentos de Recursos Humanos de cada una de las empresas para ubicar al personal de acuerdo a sus conocimientos, capacidades y habilidades. Fotógrafa: Yuliettsha Molina.

