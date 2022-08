Entornointeligente.com /

Un futbolista se pierde su boda y envía a su hermano en su lugar Agosto 8, 2022 por Percha El jugador sierraleonés de 27 años ha saltado a la fama porque no pudo estar presente en su casamiento y mandó a su hermano a ocupar su lugar en el altar. Mohamed Buya Turay no pudo asistir porque fue fichado por el Malmö de Suecia y su nuevo club le pidió que su uniera a sus compañeros lo antes posible.

