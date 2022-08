Un doblete de Lewandowski da la primera victoria del Barcelona en LaLiga

Entornointeligente.com /

Lewandowski, quien precisamente cumplió este domingo 34 años, marcó su primer tanto oficial en la liga cuando sólo habían transcurrido 44 segundos. Pero, el delantero sueco Alexander Isak puso la igualada rápidamente (6). Dembelé (66) y Lewandowski (68), de nuevo, desencallaron un partido en el que el equipo culé no se estaba encontrando cómodo, antes de que Ansu Fati (79) subiera el último gol al marcador. En un contragolpe del Barça, Alex Balde dejó atrás a la zaga con su velocidad y asistió a Lewandowski, que fue fichado este verano boreal para convertirse en el ‘pichichi’ del campeonato, pero sobre todo liderar el ataque de un club que necesita volver a ganar títulos. Sin embargo, la euforia del primer gol del Barcelona duró poco tiempo. Isak aprovechó un error del neerlandés Frenkie de Jong para batir al guardameta alemán Marc-André Ter Stegen con un toque sutil. Tras la reanudación, el Barcelona empezó a impacientarse porque no daba con la tecla para superar a la defensa de la Real Sociedad hasta que Dembelé, con un potente disparo cruzado, perforó la red rival. Instantes después, en una espectacular jugada del Barça, Ansu Fati pasó a Lewandoski para que el polaco marcara su doble. Once minutos más tarde, ambos protagonizaron el cuarto tanto, pero a la inversa. De taconazo, el exatacante del Bayern Múnich entregó el esférico para que el internacional español anotara. #Video En la segunda fecha, la primera victoria del Barcelona: el equipo de Xavi goleó 4-1 a la Real Sociedad de visitante en #LaLigaxESPN , de la mano de Lewandowski (X2), Dembélé y Ansu Fati. ¡Mirá el compacto! https://t.co/Eq6AAyjOAK

