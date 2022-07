Un dilema en el lateral colchonero

Entornointeligente.com /

C on Axel Witsel como refuerzo en el centro del campo y a la espera de que puedan salir varios jugadores de la plantilla, la gran preocupación de Cholo Simeone a estas alturas de la pretemporada es el lateral derecho. Es fundamental para el argentino incorporar a un carrilero diestro y todo apunta que será Nahuel Molina cuando se solucionen las fórmulas de pago con Udinese , club que tiene los derechos del jugador.

Pero mientras llega el zaguero argentino, el preparador rojiblanco se conforma con contar con Daniel Wass como opción titular, ya que Llorente está probando todos los días en el centro del campo, y con el canterano Sergio Díez . El danés ha tenido equipo interesados durante el verano como el Getafe , pero ahora mismo no se descarta ninguna opción y su continúa en el club, será el lateral suplente durante la temporada. En caso de que salga, se incorporará un segundo carrilero a la plantilla.

Problema en defensa Ante esta realidad, lo cierto es que Daniel Wass no es, ni mucho menos, un jugador con el que no cuente Diego Pablo Simeone . El problema que le ve el entrenador colchonero al internacional danés es en la defensa. Cree que le falta ese carácter que él pide a sus zagueros y esa capacidad de trabajar cuando toca recuperar el balón. Algo, que por otro lado, Simeone ve lógico debido a que la posición natural de Wass no es el lateral. De hecho, Cholo Simeone es consciente de que su pupilo es un futbolista muy aprovechable en el centro del campo, la demarcación que le llevó a triunfar en el Celta y en el Valencia . Es consciente El Cholo de que el ex valencianista tiene un buen pie, cuenta con un gran manejo de la pelota y le podría aportar en posiciones más adelantadas, pero el problema es que la competencia en esa zona del verde es máxima.

De esta forma, suceda lo que suceda con Wass en las próximas semanas del mercado de fichajes, ni mucho menos será un problema. De hecho, Simeone lo ve como una posible solución a diferentes problemas inesperados que pueden surgir durante la temporada.

Eso sí, el argentino descuenta los días para que llegue su principal petición, Nahuel Molina .

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com