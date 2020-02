Un día como hoy, 6 de febrero en la historia:1895, nace en Maryland (Estados Unidos),  el beisbolista estadounidense Babe Ruth, conocido como «El Bambino»

Entornointeligente.com /

¿Qué se celebra el 6 de febrero? El 6 de febrero es el día número 37.º del año calendario gregoriano. Quedan 328 días para terminar el año. A continuación te presentamos una breve lista de algunos sucesos que ocurrieron un día como hoy..

-Un Día como hoy se conmemora el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. La mutilación genital femenina (MGF) comprende todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos y es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas.

Refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada, y constituye una forma extrema de discriminación de la mujer, practicada casi siempre en menores.

-1895: nace en Maryland (Estados Unidos), el beisbolista estadounidense Babe Ruth, conocido como «El Bambino», miembro del salón de la fama y para muchos es el mejor jugador de la historia, inicio su carrera en las grandes ligas con los Orioles de Baltimore, pero luego fue pasado a los Medias Rojas de Boston, donde jugó como pitcher y pasó sin pena ni gloria hasta llegar en 1920 a los Yankees de Nueva York, equipo en el que haría historia.

-1911: nace el político y presidente No 40 de los Estados Unidos (1981 y 1989), Ronald Reagan.

-1912: nace en Munich (Alemania), Eva Braun , esposa de Adolf Hitler. Conoció a Hitler en Múnich cuando ella tenía 17 años y trabajaba como asistente y modelo para el fotógrafo personal del líder nazi. Era fotógrafa y es la autora de gran parte de las fotos y vídeos en color que se conservan de Adolf Hitler

-1916: muere en Nicaragua, el periodista, poeta y diplomático nicaragüense Ruben Darío , uno de los personajes más influyentes de la literatura universal. Fue el máximo representante del modernismo literario en la lengua española, conocido como El príncipe de las letras castellanas.

-1917: nace Zsa Zsa Garbor, actriz húngara-estadounidense, reconocida por ganar el Miss Hungría de 1963 y por su «instinto y estilo europeo». Su primer papel en el cine fue como actriz de reparto en Lovely to Look At. Más tarde actuó en la comedia We’re Not Married! junto a Marilyn Monroe, en la obra maestra Touch of Evil de Orson Welles, y jugó uno de sus pocos papeles protagónicos en Moulin Rouge (1952), dirigida por John Huston, quien la describió como una actriz «acreditable».

-1918: muere el artista austriaco Gustav Klimt , uno de los más conspicuos representantes del movimiento modernista de la secesión vienesa. Klimt pintó lienzos y murales con un estilo personal muy ornamentado, que también manifestó a través de objetos de artesanía, como los que se encuentran reunidos en la Galería de la Secesión vienesa.

-1945: nace Bob Marley , músico de reggae jamaicano y uno de los más influyentes de la historia universal, además, este día es conocido en un Jamaica en como el día de Bob Marley en conmemoración del natalicio del artista.

-1952 en el Reino Unido, Isabel II se convierte en reina al morir su padre Jorge VI.

-1956: ocurren protestas en Estados Unidos por la entrada de la primera estudiante negra en la Universidad de Alabama.

Lea también: La Paradura del Niño: Una tradición venezolana -1958: se estrella el avión en el que viajaba el Manchester United luego de jugar los cuartos de final de la Copa de Europa ante el Estrella Roja de Belgrado y se clasificaba a las semifinales contra el AC Milan italiano. Murieron 24 personas, entre ellas 8 futbolistas.

-1958: en Liverpool, Paul McCartney le presenta a John Lennon otro músico llamado George Harrison, tiempo después serían parte de Los Beatles.

-1962: nace William Bruce Rose, mejor conocido como Axl Rose , músico estadounidense, vocalista del grupo Guns N Roses desde el año 1985.

-1987: nace el actor estadounidense Dane DeHaan, reconocido por su participación en producciones como True Blood, Kill Your Darlings, The Amazing Spider-Man 2, entre otras.

-2004: arqueólogos hallan cuatrocientas tumbas del siglo XVIII en el suelo de la iglesia barroca del Salvador, en Sevilla.

-2015: muere Pedro León Zapata, pintor, humorista, caricaturista y cómico venezolano. Figura relevante del periodismo gráfico de Venezuela, su amplia formación humanística le sirvió, además, para interpretar por medio de sus ilustraciones las más diversas manifestaciones culturales y artísticas (literatura, política, tauromaquia) de la cultura hispanoamericana.

culturizando

LINK ORIGINAL: Noticias COL

Entornointeligente.com