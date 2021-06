Un día como hoy, 19 de junio en la historia: 2014: proclamación de Felipe VI como nuevo Rey de España

“¿Quién afilaría una punta para vencer la oscuridad del mundo?”, William Golding – Imagen: Wikipedia .- -1996: en Buenos Aires (Argentina) se anuncia la variante del ajedrez conocida como ajedrez aleatorio de Fischer, también conocido como ajedrez 960. Esta versión cumple con casi todas las reglas del ajedrez normal, pero cambia la posición inicial de las piezas, según Fischer quería crear “crear una variante del ajedrez donde la creatividad y talento de los jugadores fuesen más importantes que la habilidad de memorizar y analizar aperturas predeterminadas”

Entornointeligente.com /

¿Qué ocurrió el 19 de junio? El 19 de junio es el día 170 del año en el calendario gregoriano. Quedan 195 días para finalizar el año. A continuación te presentamos algunos sucesos importantes que ocurrieron un día como hoy 19 de junio.

-1509: en España, los Reyes Católicos mandan a fundar (por Real cédula) la villa de Casabermeja (Málaga).

-1623: nace Blaise Pascal , polímata, matemático, físico, teólogo católico, filósofo y escritor francés. Sus contribuciones a la matemática y a la historia natural incluyen el diseño y construcción de calculadoras mecánicas, aportes a la teoría de la probabilidad, investigaciones sobre los fluidos y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío. Después de una experiencia religiosa profunda en 1654, Pascal se dedicó también a la filosofía y a la teología.

-1824: el Segundo Congreso Mexicano decreta la libertad de los esclavos.

-1846: los Knickerbockers jugaron el que es considerado como el primer partido oficial de béisbol moderno al enfrentarse a otro equipo organizado de béisbol llamado New York Club, en lo que es ahora Hoboken (Nueva Jersey).

-1867: en Querétaro (México) el emperador Maximiliano I es fusilado (n. 1832). Fue juzgado con la ley aprobada para acabar con los enemigos de la República, por lo que resultó fusilado junto a sus generales.

-1870: los Estados Confederados de América dejan de existir, tras la readmisión de los estados del sur en los Estados Unidos.

-1950: nace Ann Wilson, cantante estadounidense, miembro del grupo Heart.

-1954: nace Kathleen Turner, actriz estadounidense, reconocido por films como Romancing the Stone, Peggy Sue Got Married, Marley & Me , entre muchos otros más.

-1957: nace Subcomandante Marcos , el principal ideólogo, portavoz y mando militar Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

-1961: Kuwait se independiza del Reino Unido.

-1978: debutó en 41 periódicos la historieta creada por Jim Davis: Garfield . La famosa historieta tiene como protagonistas al gato Garfield, al perro Odie, y a su dueño, Jon Arbuckle; el protagonista se llama así por el abuelo de Davis, James Garfield Davis, quien fue bautizado de esa forma en honor al presidente estadounidense James A. Garfield (vigésimo presidente de los Estados Unidos en 1881). La historieta se burla de los dueños de mascotas y de su relación con los animales domésticos, retratando a la mascota como el verdadero amo de la casa. Garfield también apela, a su manera, a problemas muy humanos, como las dietas, el odio a los lunes, la apatía, el fastidio, etc. La tira pasó por varios cambios estilísticos, evolucionando del estilo de las tiras entre 1978 y 1983, a un aspecto más caricaturesco desde 1984 hacia adelante. El diseño de Garfield, pasó por una “evolución darwiniana” en la cual empezó a caminar con sus patas traseras; asimismo, se volvió un poco más delgado y sus ojos se hicieron un poco más grandes. Su evolución, según Davis, era para hacer más fácil el poder “empujar a Odie de la mesa” o “agarrar un trozo de pastel”.

Lea también: Eurocopa: Gales empata con Suiza en debut en el Campeonato Europeo -1978: nace Zoe Saldana, actriz estadounidense, conocida por participar en películas Pirates of the Caribbean, Avatar, Star Trek, Guardians of the Galaxy , entre otras. En la actualidad interpreta el rol de Gamora en el Universo Cinematográfico de Marvel. Saldana es la única actriz en haber estado en tres películas consideradas entre las más taquilleras en tres semanas consecutivas. Estas películas son Avatar, The Losers, y Death at a Funeral .

-1984: nace en Nueva York el actor estadounidense Paul Dano (Little Miss Sunshine, Prisoners). Su carrera comenzó en Broadway, antes de realizar su primera participación en la cinta The Newcomers (2000). Ganó el Premio Independent Spirit en la categoría “Mejor interpretación de un debutante” por su papel en L.I.E. (2002) y recibió elogios por su actuación como Dwayne Hoover en Little Miss Sunshine (2006). Por su rol en There Will Be Blood (2007), Dano fue candidato al Premio BAFTA como “Mejor actor de reparto”.

-1993: muere William Golding, escritor británico, Premio Nobel de Literatura en 1983.

“¿Quién afilaría una punta para vencer la oscuridad del mundo?”, William Golding – Imagen: Wikipedia .- -1996: en Buenos Aires (Argentina) se anuncia la variante del ajedrez conocida como ajedrez aleatorio de Fischer, también conocido como ajedrez 960. Esta versión cumple con casi todas las reglas del ajedrez normal, pero cambia la posición inicial de las piezas, según Fischer quería crear “crear una variante del ajedrez donde la creatividad y talento de los jugadores fuesen más importantes que la habilidad de memorizar y analizar aperturas predeterminadas”.

-1999: la ciudad italiana de Turín es elegida como sede de los Juegos Olímpicos de invierno de 2006.

-2014: proclamación de Felipe VI como nuevo Rey de España.

Click en el icono y síguenos en las redes:

culturizando

Entornointeligente.com