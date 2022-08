Un día como hoy hace 40 años el anfiteatro Altos de Chavón cobró vida con un concierto de Frank Sinatra

Entornointeligente.com /

Un día como hoy pero de 1982 fue inaugurado en emblemático escenario Altos de Chavón, ubicado en el complejo Casa de Campo, en La Romana, con un magistral concierto del fallecido artista estadounidense Frank Sinatra.

«Concierto para las Américas», fue el espectáculo que le dio inicio hace 40 años al anfiteatro donde se han presentado los más reconocidos artistas.

La cuenta de Twitter de la vida el artista recordó la memorable fecha con un video de Sinatra interpretando el tema «My Kind of Town (Chicago is)».

Al espectáculo asistieron unas cinco mil personas que disfrutaron de 19 canciones del artista.

Frank Sinatra fue uno de los más reconocidos artistas estadounidense. Su paso por la música lo llevó a ganarse varios premios Grammy y su incursión en el mundo de la actuación también le hizo acreedor de un Premio Óscar. Murió el 14 de mayo de 1998.

Algunos de los artistas que se han presentado en el anfiteatro son Elton John, Julio Iglesia, Gloria Estefan, Shakira, Franco de Vita, Luis Miguel, Pitbull, Karol G, entre otros.

El Anfiteatro Altos de Chavón (y Altos de Chavón) fue diseñado por el famoso diseñador, Roberto Coppa, contratado por Charles Bluhdhorn, presidente de la empresa Gulf & Western, propietarios de Casa de Campo, indica la pagina web de Casa de Campo.

Tomorrow marks the 40th anniversary of Frank Sinatra’s Concert for the Americas held in the Dominican Republic in 1982. Here is his performance of «My Kind of Town (Chicago is)» from the show. ???? pic.twitter.com/yMj3uf3Ga8

— Frank Sinatra (@franksinatra) August 19, 2022

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com