Un conductor de Uber en Ucrania ofrece viajes gratis a cambio de una sesión de karaoke en el vehículo

En la ciudad de Vinnytsia es posible encontrarse con Andriy Turko, que promete una experiencia peculiar y gratuita para quienes soliciten un viaje en la popular aplicación Algunos usuarios consideran que es un buen negocio divertirse a cambio de un viaje gratis en Uber (Video: CrazyTaho Karaoke) Usualmente, cuando se usa Uber , la aplicación que ofrece servicios de taxi en automóviles privados, el primer intercambio con el conductor es el destino , para no equivocarse con el viaje. Sin embargo, un conductor de Uber en Ucrania tiene una dinámica muy distinta a la que conocemos hoy en día . El hombre, que trabaja en la ciudad de Vinnytsia, unos 220 kilómetros al suroeste de Kiev, la capital, le propone a sus pasajeros una dinámica completamente diferente. Durante lo que dura el viaje, el hombre, Andriy Turko, propone que su automóvil se convierta en un karaoke durante el transcurso del viaje entre el punto de inicio y el destino . Depende de los usuarios si quieren participar o no, pero el premio es seductor: el traslado es gratuito si las personas se decantan por responder afirmativamente. El video de las mujeres mayores es el más famoso hasta ahora del naciente canal de Turko (Foto: CrazyTaho Karaoke) “Será muy interesante descubrir a gente talentosa “, declaró Turko a la agencia Reuters . “Y quizás darles un minuto de fama “, agregó el hombre, que graba sus viajes y comparte en YouTube sus mejores viajes (es decir, sus mejores karaokes) con los usuarios que permiten que se use su imagen. El hombre ha grabado varios videos, donde la gente elige desde canciones clásicas ucranianas y rusas hasta versiones locales de éxitos mundiales , como la canción “Despacito” en versión rusa. Pero Turko no es ningún improvisado. A su automóvil le ha adecuado un sistema de sonido que permite una grabación adecuada de los viajes, y siempre tiene más de un micrófono para proporcionarles a sus pasajeros . Algunos de ellos cantan con enjundia, otros empiezan tímidos y concluyen muy cómodos al mando del altavoz. Gente de todas las edades ha participado en la curiosa experiencia (Foto: CrazyTaho Karaoke) El hombre permite que los usuarios elijan su repertorio. Algunos, para sentirse más seguros, usan sus propios teléfonos inteligentes para poder leer la letras de los temas elegidos . Algunos no lo necesitan, pues el pretexto para tomar el micrófono es suficiente para verlos brillar mientras Turko maneja por las calles de la ciudad ucraniana rumbo a los destinos de los artistas por un día. “Cuando pienso en este tema, me doy cuenta que puedo animar a la gente a realizar un trabajo creativo “, explicó el piloto del automóvil-karaoke. Cuando los pasajeros aceptan, Turko cierra las ventanas, enciende el aire acondicionado y, cada tanto, también participa en el karaoke, si sabe la canción, con el micrófono que tiene instalado previamente, para evitar usar alguna de las manos en otra cosa que no sea el volante. Entre canción y canción, o a veces al principio o final del viaje, el hombre conversa con sus clientes. Algunos dicen su nombre, otros prefieren ocultarlo, aunque algunos sí deciden compartir algunos datos personales, sobre su trabajo o sobre su vida, para sentirse más en confianza con el conductor y con un público que los verá en internet. En el ultimo video, incluso un hombre con guitarra canta junto al conductor (Foto: CrazyTaho Karaoke) Los videos de Turko, cuyo seudónimo en YouTube es ” CrazyTaho Karaoke “, varían en vistas. Algunos tiene poco menos de miles de vistas y decenas de likes . Pero otros, como el video donde una mujer de mediana edad canta la versión rusa de “Despacito”, y otro, donde dos mujeres mayores cantan sus temas favoritos, superan las 2.000 visitas. “Bien hecho, chicas”, escribe un usuario. “Si es en serio que es la primera vez que cantan, lo hicieron de manera sobresaliente “, respondió otro. “Me gustaría encontrarme con este conductor, sería un gran viaje en uber”, confiesa uno más. “Le daría cinco estrellas por ese viaje . Fue un viaje inusual, brillante, cómodo. Fue realmente genial”, contó por su parte a Reuters Tetyana Beretska, una usuaria que ya participó en la peculiar experiencia que muchos ucranianos y algunos rusos quieren participar. Cuando concluye el viaje, Turko entrega en efectivo la tarifa que la aplicación reportó, cumpliendo su promesa hecha en el inicio del viaje . “Pagan por cantar mientras vas en un carro, es lo más normal del mundo, quiero hacerlo”, comentó un usuario en redes sociales. MÁS SOBRE OTROS TEMAS Uber reforzará la seguridad de sus pasajeros con una función para rastrear los viajes Uber despidió a 435 empleados en su divisiones de ingeniería y tecnología Cómo las empresas usan los datos de nuestro teléfono para decidir cuánto cobrarnos Así compiten las app por los viajes en helicóptero compartido

