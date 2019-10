Un concursante de la versión británica de ‘Mira quién baila’ se destroza la rodilla en plena actuación

Entornointeligente.com /

Uno de los realities de más éxito en Reino Unido es Strictly Come Dancing , un concurso que en Espaáa se conoció como Mira quién baila . El programa está preparando un especial de Halloween que se emite este domingo por la noche, pero no podrá contar con uno de sus concursantes, Will Bayley, que sufrió una grave lesión en los ensayos, informa The Sun .Will Bayley, que es un exitoso y conocido jugador de tenis de mesa paralímpico británico, tenía que ejecutar un salto en su coreografía. El concursante lo hizo y al caer, inmediatamente su rodilla derecha pareció ceder. Bayley cayó al suelo gritando de dolor, mientras su compaáera bajaba de la plataforma desde la que había saltado para interesarse por él.Según The Sun , Bayley tiene afectados los ligamentos de la rodilla y se da por segura su ausencia en lo que resta de programa.Bayley sufre desde niáo artrogriposis múltiple congénita, una dolencia rara que se caracteriza por contracturas congénitas que afectan a varias articulaciones y que provoca, entre otros síntomas, que los músculos no se desarrollen normalmente.

