Un clásico restaurado de The Beatles y más lanzamientos musicales para descubrir

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

the beatles «Taxman» El archivo de The Beatles no deja de dar frutos. Tras la salida de Get Back , el especial de ocho horas con material inédito de las sesiones de Let It Be , y de la remezcla de aquel álbum de 1970, los beatlemaníacos tienen novedades. El 28 de octubre se editará una edición remezclada de Revolver (1966) que, además, incluirá un montón de tomas descartadas. Ya se puede escuchar a » Taxman «, la irónica respuesta de George Harrison al oneroso fisco inglés, y el resultado sorprende: el bajo de Paul McCartney y la batería de Ringo Starr suenan más limpios que nunca y adquieren el protagonismo. Es un adelanto prometedor.

david Lebón «Lebón & Co. 2» Lebón & Co ., el primer volumen del disco de colaboraciones de David Lebón , fue todo un éxito. Las nuevas versiones de su repertorio junto a amigos como Fito Páez , Andrés Calamaro y Ricardo Mollo acercaron a la obra del ex Serú Girán a una nueva generación, le dieron el Gardel de Oro 2020 y le permitieron llenar dos Gran Rex. Ahora le llegó el turno a la segunda entrega, que incluye a otras figuras como Charly García, Antonio Carmona, Juanes, Soledad, Hugo Fattoruso y Vicentico . De esta manera, clásicos como «Seminare», «Esperando nacer» y «San Francisco y el Lobo» adquieren una nueva y brillante personalidad. La relectura de «Nos veremos otra vez», grabada junto García, es cautivadora.

trotsky vengarán «El comienzo del final» Luego de cuatro años sin nuevas canciones, Trotsky Vengarán está de estreno. Pero eso no significa que hayan descansado: en la pandemia lanzaron un disco grabado en vivo en Medellín, agotaron 30 shows —entre ellos, un Antel Arena y un Auditorio Nacional del Sodre — y grabaron su inminente nuevo álbum. Tal vez sea por eso » El comienzo del final» que suena como una celebración del camino recorrido. «Nos jugamos el pellejo, sin tiempo para pensar», canta Guillermo Peluffo en el eufórico y pegadizo estribillo. Va a sonar el 30 de octubre en el Teatro de Veran o en la nueva edición de La noche de los muertos vivos .

Trotsky Vengarán – «El comienzo del final»

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com