¡Un cineasta sin igual! Las 5 mejores películas de Tim Burton

Con un estética muy particular y una factura visual única, puesta al servicio de historias fantásticas y góticas, Tim Burton tiene su sello inconfundible a la hora de dar vida a las historias. Director, productor, escritor y dibujante, hace 58 años, una 25 de agosto, Tim nació en California, Estados Unidos, y a propósito de su cumpleaños te presentamos sus 5 mejores películas, aunque tiene una extensa y muy buena filmografía.

«El Joven Manos de Tijeras» (1990)

Aterradora y hermosa al mismo tiempo, se convirtió en película de culto. «El Joven Manos de Tijeras» cuenta la historia de un hombre que fue creado por un inventor, pero que al morir este último no le pudo poner las manos por lo que le quedaron unas tijeras. Edward vivía en un castillo solitario hasta que una mujer del pueblo llega y lo acoge como un hijo. Es un muchacho dulce e incomprendido con un gran don. Luego de que su talento es explotado, los habitantes del pueblo se vuelven en contra de él.

«Batman» (1989)

Nadie daba nada por está película del hombre murciélago, pero fue esta misma la que revivió al héroe de Ciudad Gótica. La película le quitó el halo infantil que las historias de superhéroes tenían. La volvió un film en el que se tocaban temas de adultos. Hizo que Michael Keaton alcanzara el nivel de estrella, creó a la Gatubela más sexy en la piel de Michelle Pfeiffer y Jack Nicholson personificó a uno de los mejores guasones de la historia.

«Big Fish» (2003)

Una de sus películas más hermosas es esta que protagoniza Ewan McGregor. Cuenta la historia de un hijo que se niega a creer las fantasiosas e increíbles historias de su padre. Cuando el anciano enferma, Will (Billy Cudrup) comienza a investigar si sus historias son ciertas o no. Es una bella aventura en la que uno se pregunta constantemente si son ciertas las historias o no, y la relación entre padre e hijo.

«Sweeney Todd: El Barbero de Fleet Street» (2007)

Johnny Depp vuelve a trabajar con su amigo y en esta oportunidad le da vida a un barbero sanguinario que hornea los miembros de sus victimas. Mientras que dicho así parece un horror y bien perturbador, Burton es capaz de presentarnos esta historia como una comedia. La película está basada en un musical de Broadway y lo único criticable es cuando Depp canta, sin embargo, las actuaciones de todo el elenco son supremas.

«El Cadáver de la Novia» (2005)

Esta película animada es un encanto. Víctor (Johnny Depp le presta su voz) es un comerciante que está comprometido con la hija de un aristócrata. El día de la boda tiene dudas respecto al matrimonio y sale a despejar la mente en el bosque, en el interín, y repasando los votos, le pone el anillo a una rama, pero en realidad es el dedo de el cadáver de una novia que regresa a la vida y «acepta» a Víctor como esposo.

