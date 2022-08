Un cero jits cero carreras y 92 boletos en un día

Entornointeligente.com /

Yadier Batista lanzó una joya de pitcheo, con la cual se acreditó un cero jits cero carreras Foto: Gutiérrez Gómez, Osvaldo Guantánamo, Las Tunas y Pinar del Río repitieron sus triunfos, mientras Villa Clara ganó el doble juego a Cienfuegos y son los únicos cuatro equipos que no conocen la derrota en el joven calendario nacional Sub-23 de beisbol. Pero la noticia fue la de un partido de cero jits cero carreras. El zurdo avileño Yadier Batista fue el autor de la blanqueada sin imparables sobre los cienfuegueros. En siete innings, ante 22 rivales que pasaron por el home, ponchó a cuatro y regaló solo un boleto. El espigado monticulista jugó con los Tigres en la 61 Serie Nacional, en la cual ya había enseñado sus potencialidades. Aun cuando tuvimos esa joya de pitcheo, el programa de este miércoles, con nueve desafíos, vio cómo los serpentineros regalaron la exagerada cifra de 92 bases por bolas, a un promedio de más de diez por encuentro. Solo los pitchers de Villa Clara estuvieron acertados, pues, frente a la Perla del Sur bolearon a un oponente en 14 entradas, sin permitir carreras. Todo lo contrario ocurrió entre Granma y Holguín, y Guantánamo y Santiago de Cuba, en los que se otorgaron 13 y 17 pasaportes gratis, respectivamente. Pero los que más embasaron hombres por esa vía fueron los lanzadores de Matanzas: en el duelo que perdieron con Mayabeque mandaron a circulación a 11 adversarios. El tema no es nuevo. En nuestra opinión, mientras menos se juegue en las estructuras competitivas de nuestro país, o lo que es lo mismo, si no hay suficiente exposición del pitcher ante los bateadores en situación de competencia, más se agudizará el problema.

5 de septiembre

C

H

E

VCL

000 000 1

1

6

1

CFG

000 000 0

0

1

0

G: Dairon Casanova (1-0). P: Luis Serpa (0-1).

5 de septiembre

C

H

E

VCL

000 510 0

6

6

2

CFG

000 000 0

0

4

2

G: Oscar Hernández (1-0). P: Abel Campos (0-1)

Capitán San Luis

C

H

E

IJV

000 020 2

4

9

5

PRI

005 110

7

8

1

G: Mario A. Valle (1-0). P: Lázaro Guerrero (0-1)

26 de Julio

C

H

E

HAB

203 001 1

7

12

0

ART

500 012

8

8

4

G: Idiel Pereda (1-0). P: Silvano Hechevarría (0-1)

Victoria de Girón

C

H

E

MAY

004 040 0

8

9

0

MTZ

000 100 0

1

4

2

G: Jaime Gamez (1-0). P: Damiel Deulofeu (0-1). Jr: Y. Fernández

José A. Huelga

C

H

E

LTU

100 200 0

3

5

0

SSP

010 000 0

1

5

1

G: Anier Pérez (1-0). P: Miguel Neira (0-1)

Cándido González

C

H

E

CAV

000 004 0

4

4

0

CMG

000 000 0

0

0

3

G: Yadier Batista (1-0). P: Fernando Ramos (0-1)

Calixto García

C

H

E

GRA

402 001 0

7

10

3

HOL

810 000 0

9

7

1

G: Yadian Campbell (1-0). P: Yurisel Rivero (0-1)

Guillermon Moncada

C

H

E

GTM

020 031 5

11

10

1

SCU

200 000 0

2

3

5

G: Elio Ramírez (1-0). P: Eider P´rez (0-1). Jr: Onel Speck

