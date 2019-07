Un afectado por una cancelación: “Nos han dejado tirados como una colilla”

Entornointeligente.com /

Una pasajera, ante una pantalla que informa de la huelga en el aeropuerto de El Prat. / JORDI COTRINA

Sonia sujeta a su hijo pequeño, de un año, en brazos, mientras el mayor, de cinco, se entretiene como puede con su prima en la cola del mostrador 409 de la T-1, el habilitado por Vueling para atender a los viajeros con criaturas afectados por los vuelos cancelados (“la penitencia para el resto es a partir de aquí”, señala sin perder el humor un trabajador de la compañía). No lo sujeta solo para que no se escape -que probablemente también- sino porque no lleva cochecito. “Se lo ha llevado mi marido. Él ya está en Jerez . Se ha ido en coche para llevar todos los trastos. A nosotros nos tienen que meter en algún vuelo a Jerez hoy sí o sí. Lo tengo todo ya allí”, señalaba la mujer poco antes de las cinco de la tarde. Su vuelo, cancelado, era el que tenía que salir a las 13.05 horas, el mismo que iban a coger Blas y Agustina , quienes a esa hora de la tarde ya tenían claro que sus vacaciones habían acabado allí.

“Llamamos ayer [por el viernes ] y nos dijeron que el vuelo no estaba afectado. Hemos venido tres horas antes por si las moscas. Primero nos han cambiado la puerta de embarque cuatrocientas veces, nos han subido en un bus y nos han tenido media hora allí encerrados en la pista; nos devuelven a tierra y nos dicen que está cancelado. Se nos han quitado las ganas. Lo único que queremos es que nos devuelvan el dinero e irnos para casa. Nos hemos gastado los 54 euros que nos ha costado el taxi desde Badalona, pero ya tenemos claro que ya no viajamos, después de tenernos de puerta a puerta como una pelota y de dejarnos tirados como una colilla “, narra muy enfadado el matrimonio. “Dicen que es por las lluvias, pero no nos lo creemos”, añaden. No son los únicos.

Solidaridad entre viajeros A esa hora de la tarde, la alternativa que la compañía daba a los afectados por la cancelación de ese vuelo a Jerez era otro el lunes a las seis de la tarde, pero no a Jerez, a Sevilla. Alternativa que les daban al llegar a esas ventanillas después de hacer cola en balde en la oficina de atención al cliente.

Pese a que el ambiente en el resto del aeropuerto es relativamente tranquilo para tratarse del último fin de semana de julio, en ambas colas, los característicos nervios y la no menos característica solidaridad entre viajeros, compartiendo información (o desinformación), experiencias y consejos. Rebeca explica que tenía que regresar a París en el vuelo de las cinco de la tarde y que no se ha enterado de que lo cancelaban hasta que ha llegado su turno en el check in. Maribel tenía que volver a Palma a las 14.05 y le han dicho que hasta mañana hasta las siete de la mañana, nada…

