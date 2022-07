«Un acuerdo transversal» y «garantizar el mandato ciudadano»: Los mensajes de Soto y Elizalde ante el proceso constituyente

Entornointeligente.com /

Este miércoles se desarrolló la octava cuenta pública del Congreso Nacional, donde los presidentes de la Cámara de Diputados, Raúl Soto , y del Senado, Álvaro Elizalde , entregaron al Presidente Gabriel Boric y a sus ministros el detalle del trabajo realizado en materia legislativa.

Las intervenciones también estuvieron marcadas por una serie de mensajes al Mandatario y al mundo político en general, como la solicitud expresa de Soto a que el Presidente vaya a La Araucanía; la necesidad de que las corporaciones avancen hacia la paridad, o la defensa de los partidos políticos.

Sin embargo, hubo transversalidad en los mensajes asociados a la continuidad del proceso constituyente, donde tanto Soto como Elizalde aprovecharon la instancia para dar cuenta de sus opiniones sobre el desarrollo del mismo. Todo ello, en medio del álgido debate que generaron los dichos del Mandatario el pasado viernes, quien afirmó que, de ganar el Rechazo, se debe convocar a otra elección de convencionales.

Al término de la cuenta pública, Elizalde sostuvo a Emol que «no creo que haya contradicción en el fondo. Entiendo que todos somos partidarios que en Chile se cumpla con el mandato expresado en el Plebiscito que dio origen o inicio al proceso constituyente, y la voluntad de la ciudadanía es avanzar a una nueva Constitución».

El llamado a un «acuerdo transversal»

» Desde esta tribuna me permito hacer un llamado a un nuevo gran acuerdo, un acuerdo transversal por la reunificación de Chile , que deberá ponerse en marcha el mismo lunes 5 de septiembre, con el fin de entregar certezas sobre el itinerario de cambios institucionales y la ruta constitucional que en cualquiera de los escenarios tendrá que producirse», dijo el presidente de la Cámara esta mañana durante su cuenta pública.

Dicho llamado, lo reiteró al cierre de su alocución, donde agregó la necesidad de avanzar a una nueva política, la llamada «política de los acuerdos» y «salir de la polarización».

Dicho acuerdo, además, debe hacerse «de cara a la ciudadanía», situación que también fue destacada por Elizalde, quien afirmó que «no podemos retroceder en los estándares de participación ciudadana para la elaboración de un nuevo texto», y por tanto » la ciudadanía debe ser siempre la protagonista del proceso constituyente, y la que tiene, por tanto, la primera y última palabra «.

Continuidad del proceso constituyente

Los parlamentarios también abordaron la necesidad de continuar con el proceso constituyente independiente de que gane el Apruebo o el Rechazo el próximo 4 de septiembre.

En su alocución, Soto planteó que » cualquiera sea el resultado del Plebiscito, no vamos a permitir el estancamiento ni el retroceso, muy por el contrario, vamos a asegurar la viabilidad de los cambios y las transformaciones. Aquí no hay espacios para campañas del terror «.

«Cualquiera sea el resultado del Plebiscito, no vamos a permitir el estancamiento ni el retroceso, muy por el contrario, vamos a asegurar la viabilidad de los cambios y las transformaciones. Aquí no hay espacios para campañas del terror». Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputados Y agregó: «el Apruebo y el Rechazo son opciones legítimas y tenemos que garantizar que ninguna de ellas vaya a llevar al abismo a un país que siempre ha sabido superar los tránsitos complejos de su historia».

Y recordó que el propio Gobierno «ha reconocido que en cualquiera de los casos no se agota la discusión consititucional; y ello implica que el Congreso Nacional volverá a ser la sede de los acuerdos políticos que serán imprescindibles para poder llevar a cabo la implementación y las mejoras que sean necesarias a la nueva Constitución si gana el Apruebo, o para diseñar una nueva hoja de ruta de cambio constitucional, si gana el Rechazo».

Por su parte, Elizalde también abordó las dos posibilidades: «en caso de triunfar el Apruebo deberemos cumplir con el mandato ciudadano para implementar la nueva Constitución, tramitando los proyectos de ley correspondientes. No cabe duda que será un trabajo arduo».

Y en esa línea, agregó que «las constituciones, como toda obra humana, son perfectibles. No deben escribirse sobre piedra. Deben siempre establecer mecanismos de reforma que les permitan adaptarse a los cambios y demandas del pueblo».

En caso de triunfar el Rechazo, planteó que que «también debemos garantizar el mandato ciudadano expresado en el plebiscito que dio inicio al proceso constituyente. Lo he dicho en muchas oportunidades y lo reitero esta mañana, la Constitución del ’80, si bien está vigente, se encuentra política y socialmente derogada».

Reconocimiento a la ruta trazada por Bachelet

Tanto Soto como Elizalde abordaron el proceso constituyente con el reconocimiento al proceso iniciado hace seis años por la ex Presidenta Michelle Bachelet, el que no prosperó. Soto, recalcó que en 2015 «figuraba un incipiente proceso constituyente, impulsado por la ex Presidenta Michelle Bachelet; un proceso que lamentablemente despertó más suspicacias que convicción en buena parte del mundo político».

Elizalde, en tanto, también reconoció que la ex Mandataria ya había planteado la necesidad de iniciar un proceso constituyente, y «como respuesta, recibió un portazo. Seis años después vimos y vivimos las consecuencias».

Por eso, al término de las respectivas cuentas, ambos valoraron que hoy la ex Mandataria reafirmara su compromiso con el Apruebo, luego que en una conferencia de la ONU en Perú señalara que » lo he dicho antes, estoy por el Apruebo «.

Al respecto, el presidente del Senado sostuvo que «todos saben cuáles son las convicciones de Michelle Bachelet. En ese sentido no hace más que ratificar lo que ha sido su vida y conducta. Cuando fue Presidenta planteó la necesidad de iniciar un proceso constituyente, y si se le hubiera escuchado y no se le hubiera dado un portazo, probablemente estaríamos en un cuadro distinto».

Por su parte, Soto valoró que la ex Mandataria ratificara su postura. «Su opinión es relevante para miles de chilenos. Que exprese que, efectivamente, su voluntad es votar Apruebo, es sin duda algo que puede ayudar a cambiar la tendencia que hoy día está cuesta arriba». Además, la invitó públicamente a «evaluar la posibilidad a venir a Chile, para manifestar, pisando tierra de nuestro país, que efectivamente esa es su opción». ¿Encontraste algún error? Avísanos

