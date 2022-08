Uma Vuelta de oportunidade para João Almeida

Entornointeligente.com /

João Almeida tem um estilo muito peculiar de correr. Já sabemos que ele é um ciclista multidisciplinar, talhado para lutar pela classificação geral, que brilha no contra-relógio e se aguenta bem na montanha. Na verdade, aguentar é um eufemismo. Enquanto os outros atacam, Almeida segue no seu ritmo. Quando abrandam, Almeida está logo ali. Vimo-lo fazer isto muitas vezes nas últimas edições do Giro, tivemos uma amostra recente na Volta a Burgos e não se espera outra coisa de João Almeida na Volta a Espanha em bicicleta, que vai para a estrada nesta sexta-feira em terras neerlandesas.

