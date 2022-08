Uma vitória simbólica para Biden, um embaraço para os taliban

Entornointeligente.com /

Um sucesso que sublinha um fracasso não deixa de ser um sucesso. A morte do líder da Al-Qaeda, o egípcio Ayman al-Zawahiri, é um claro sucesso para o Presidente Joe Biden e a prova de que, como prometera depois da retirada, não foi por saírem do Afeganistão que os Estados Unidos deixaram de ser capazes de reunir informações sobre potenciais ameaças no país ou de ali realizar operações. Ao mesmo tempo, a presença de Zawahiri em Cabul confirma que o regresso dos taliban ao poder devolveu liberdade de movimento e de actuação aos líderes da Al-Qaeda.

