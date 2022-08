Uma semana após assassinato de criança, família aguarda resultado de exame de DNA de suspeito; 'vai ser um Dia dos Pais doloroso'

Entornointeligente.com /

09/08/2022

1 de 2 Bárbara Victória, que foi achada morta na Grande BH após sair de casa para ir à padaria — Foto: Arquivo Pessoal Bárbara Victória, que foi achada morta na Grande BH após sair de casa para ir à padaria — Foto: Arquivo Pessoal

«Uma semana que a gente sente um vazio na casa. Está tudo muito difícil, vai ser um Dia dos Pais doloroso». Há sete dias, Rogério Vitalino Rodrigues recebeu a pior notícia para um pai: a filha, Bárbara Victória, de 10 anos, tinha sido assassinada e encontrada em um matagal de Ribeirão das Neves , na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Desde então, a família busca explicações para o que aconteceu após a menina sair de casa para comprar pão e desaparecer no dia 27 de julho.

O suspeito do crime foi encontrado morto e o resultado de exame de DNA com o material genético dele ainda não ficou pronto.

«Estamos aguardando, sem saber o que está acontecendo, não sabemos o que a polícia está fazendo. Deus que está nos amparando», disse o pai.

Paralelo à falta de explicações do homicídio e com a proximidade do Dia dos Pais , no próximo domingo (13), Rogério relembra como Bárbara gostava da data.

«Ela sempre queria ser a primeira a me abraçar, beijar. Fazia aqueles presentes na escola para me dar. Este ano não vai ter o abraço dela», desabafou.

Imagens de criança morta

Se não bastasse conviver com a dor da perda da filha, Rogério afirma que tomou conhecimento que imagens de Bárbara morta foram divulgadas em alguns grupos da internet.

«Fiquei sabendo, mas não vi. E não quero ver, quero ter a lembrança da minha filha viva», disse.

O que diz a Polícia Civil

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que os exames de DNA não foram concluídos. Segundo a instituição, «o prazo estimado é de até 30 dias para conclusão dos laudos, podendo variar conforme a complexidade dos exames».

Sobre as imagens divulgadas da criança morta, a polícia afirmou que «tomou conhecimento dos fatos e irá apurar a conduta de divulgação de foto da criança falecida».

«A divulgação/compartilhamento pode configurar o crime de vilipêndio a cadáver, previsto no art. 212 do Código Penal, cuja pena é de reclusão, de um a três anos, e multa», informou no comunicado.

O crime

2 de 2 Assassinato de Bárbara Victória na Grande BH é apurado pela Polícia Civil — Foto: Foto: Elcio Horiuchi/Arte g1 Assassinato de Bárbara Victória na Grande BH é apurado pela Polícia Civil — Foto: Foto: Elcio Horiuchi/Arte g1

